CS Dani-San Zalău a început anul cu un stagiu de pregătire

Anul 2020 a fost unul atipic pentru majoritatea sportivilor, iar printre cei care au avut de suferit din cauza pandemiei de Covid-19 s-au regăsit şi karateka de la CS Dani-San Zalău. Deşi au început anul încrezători, cu un cantonament pe plan local, sportivii conduşi de Dan Chiş nu s-au putut bucura de competiţii şi de rezultate notabile, la fel ca în anii anteriori.

“A fost un an de cotitură şi în vieţile noastre de sportivi. Lipsa obiectivelor ţintă pe care ni le fixăm la fiecare început de an competiţional, obligativitatea izolării şi distanţării a dus la o scădere a capacităţii fizice şi tehnice a sportivilor. Am încercat, atât cât s-a putut, să ne păstrăm la un nivel satisfăcător, antrenandu-ne individual, în aer liber sau când a fost posibil în sală, păstrând distanţarea impusă de lege. Bineînţeles că şi clubul Dani San a avut de suferit, aşa cum a avut toată lumea”, a precizat antrenorul Dan Chiş, care este şi preşedintele CS Dani-San.

Lipsa competiţiilor i-a determinat pe unii sportivi chiar să renunţe la practicarea acestui sport.

“Am avut sportivi care nu au mai dorit să “lupte” şi au renunţat la acest sport. Aşa cum am mai afirmat de nenumărate ori, arta pe care o practicăm include şi pregătirea mentală, care întăreşte psihicul sportivului, formând caractere puternice, pregătite pentru provocările vieţii. Doar din acest punct de vedere consider că pandemia a pus la încercare aceste valori, cei mai puţin pregatiţi în acest sens, renunţând. Totuşi, cred că nimic nu este pierdut , ne putem relansa şi depăşi momentul”, a mai afirmat Dan Chiş.

Prima competiţie, dacă nu vor urma noi restricţii, este programată în luna aprilie.

“Abordăm anul 2021 cu optimism. Am început anul cu tradiţionalul stagiu de pregătire la Tăşnad, unde am avut şi condiţii de recuperare şi sperăm să putem continua pregătirea în condiţii normale. Ne dorim ca în luna aprilie, când este programată prima competiţie, să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor”, a încheiat antrenorul celor de la Dani-San.

