CS Barcău Nuşfalău şi Luceafărul Bălan, singurele echipe neînvinse din Liga a IV-a

Lupta pentru titlul de campioană judeţeană pare să se dea în acest sezon între trei echipe: CS Barcău Nuşfalău, Luceafărul Bălan şi Ardealul Crişeni, însă ultima a suferit săptămâna trecută primul eşec al acestei ediţii. Echipa condusă de Mihai Bode şi Flore Pop a cedat cu 2 – 3 pe terenul celor de la Inter Cizer, după ce la pauză, gazdele au condus cu 2 – 0.

CS Barcău Nuşfalău, liderul la zi, a dispus cu 2 – 0 pe teren propriu de ACS Bănişor Peceiu, iar Luceafărul Bălan s-a impus cu 3 – 1 în deplasarea de la AS Creaca Jac. Rapid Zimbor a pierdut duelul de pe teren propriu cu Someşul Someş-Odorhei, scor final 1 – 2.

După 10 etape disputate, CS Barcău Nuşfalău şi Luceafărul Bălan sunt singurele echipe neînvinse în Liga a IV-a Sălaj, prima având 25 de puncte, iar a doua, 22, locul trei fiind ocupat de Ardealul Crişeni, cu 20 de puncte.

Etapa viitoare, a XI-a, este programată după următorul program: ACS Bănişor Peceiu – AS Cosniciu (sâmbătă), Someşul Someş–Odorhei – CS Barcău Nuşfalău (sâmbătă), SCO Jibou – AS Juniorii Ip (sâmbătă), Luceafărul Bălan – Rapid Zimbor (duminică), Ardealul Crişeni – AS Creaca Jac (duminică) şi Sportul Şimleu – Inter Cizer (duminică). AS Chieşd va sta.

Campionatul de juniori A1 este condus de Inter Cizer, echipă care a obţinut doar victorii în primele opt etape, iar în etapa trecută a terminat la egalitate duelul cu Ardealul Crişeni. Echipa din Cizer, condusă de Florin Morar, a avut şi un penalty ratat, iar în cea mai mare parte, a controlat jocul. 25 de puncte are Cizerul după nouă etape, iar ocupanta locului secund, CS Barcău Nuşfalău, 24.