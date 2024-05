CS Barcău Nuşfalău a devenit, în premieră, campioana Sălajului la fotbal

Rezultat istoric pentru CS Barcău Nuşfalău. Pentru prima dată în istorie, formaţia de pe malul Barcăului reuşeşte să câştige titlul de campioană judeţeană la fotbal cu echipa de seniori. Echipa condusă de Adrian Damian a pierdut un singur meci în actualul sezon, pe terenul celor de la AS Chieşd şi a mai înregistrat o remiză, câştigând celelalte 22 de partide. Cu un golaveraj de 121 de goluri marcate şi 34 primite, Nuşfalăul a terminat pe primul loc Liga a IV-a de fotbal, cu 67 de puncte, campioana ediţiei trecute, Luceafărul Bălan, ocupând poziţia secundă, cu 58 de puncte.

„Este un rezultat mult aşteptat, care nu a mai fost câştigat niciodată de echipa din Nuşfalău la seniori. Am fost campioni la juniori în multe sezoane, după care, în urmă cu doi ani, am început un proiect la seniori împreună cu Robert Goie, în care am avut un ajutor foarte mare. Anul trecut am fost aproape de această performanţă, iar în acest an am reuşit să câştigăm campionatul. Cu excepţia meciului din tur, de la Chieşd, nu am pierdut nici un meci în acest sezon. Am trăit în acest an dezamăgiri mari, atunci când o parte din consilierii locali ne-au tăiat 90 la sută din buget, dar am găsit oameni cu suflet, care au venit alături de noi şi ne-au susţinut, pentru a putea continua activitatea noastră, iar finalul este unul foarte frumos. Acesta a fost obiectivul nostru din acest an – câştigarea campionatului, însă trebuie să gândim pozitiv şi să mergem încrezători la barajul pentru promovarea în Liga a III-a. Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi în acest an şi ne-au susţinut sub o formă sau alta”, ne-a declarat antrenorul Adrian Damian.

CS Barcău Nuşfalău va întâlni la barajul pentru promovarea în Liga a III-a campioana judeţului Cluj, Vulturul Mitiu Gherlii, partida tur fiind programată în 16 iunie, pe terenul formaţiei clujene, iar returul, în 23 iunie, la Nuşfalău.