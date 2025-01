Cristian Duță, pentru a patra oară antrenorul anului la karate tradițional!

Federația Română de Karate Tradițional a acordat, pentru a patra oară, titlul de „Antrenorul anului” lui Cristian Duță, antrenor la Terra Kid Zalău din 2017.

Contactat în legătură cu această extraordinară performanță, antrenorul zălăuan ne-a declarat: „Această distincție este încununarea rezultatelor din anul 2024, în urma campionatelor naționale și internaționale! TERRA KID ZALĂU este campioana României en-titre, iar pentru Campionatul Mondial ce a avut loc în Portugalia (Vila do Conde), ne-am prezentat în urma selecției pe care Federația Romana de Karate Tradițional a efectuat-o, cu 12 sportivi. În ultimii cinci ani, am câștigat „Titlul de cel mai bun antrenor” de patru ori, doar în anul 2022 am obținut locul 2.

Sunt foarte mândru și onorat, pentru că munca depusă de noi se vede an de an, prin rezultate de excepție. Poate că de aceasta dată nu se va mai face „confuzia” dintre cel mai bun antrenor al clubului de Karate Tradițional din țară și clubul municipal al Zalăului, iar oamenii sa fie mai bine informați înainte de scrie, judeca sau compara cele două cluburi! Mulțumesc din suflet domnului Remus Clițan, care an de an ne susține necondiționat și are grija de sportivii lui, și mai ales pentru energia frumoasă pe care ne-o transmite pentru a face an de an istorie pentru orașul Zalău!”

Un rezultat extraordinar pentru sportul sălăjean, care ar trebui să mobilizeze autoritățile locale în a sprijini pe cei care fac cu adevărat performanță.