„Buturuga mică răstoarnă carul mare”. Sportul Şimleu a câştigat derby-ul cu SCM Zalău

Ambiţia a învins valoarea. Cam aşa s-ar putea descrie în câteva cuvinte derby-ul sălăjean de sâmbătă, dintre Sportul Şimleu şi SCM Zalău. Echipa din Şimleu, cu un lot format aproape în totalitate din jucători sălăjeni, fără experienţă la nivelul Ligii a III-a, a dat dovadă de multă ambiţie şi dorinţă de victorie, în timp ce formaţia zălăuană, chiar dacă are în componenţă jucători cu experienţă la nivelul ligilor superioare, nu a ieşit cu nimic în evidenţă.

Zalăul a avut o posesie mai bună, dar nu a fost de ajuns pentru a obţine cele trei puncte, iar ocazii clare au fost doar trei la număr.

Sportul Şimleu a înscris unicul gol al partidei dintr-o fază fixă, în minutul 33, prin atacantul Gueye Mansour, care a trimis balonul cu capul în plasă din 7 metri, după o lovitură de colţ executată de George Pop. Formaţia de la poalele Măgurii a avut şansa de face 2 – 0 în partea secundă, dar spre finalul meciului şi Zalăul a ratat o ocazie monumentală, la care fundaşii Şimleului au scos balonul de pe linia porţii.

„Probabil că pentru cei de aici este un derby al orgoliilor, dar eu nefiind din această zonă, am lăsat deoparte orgoliile. Mi-am dorit foarte mult să demonstrăm că muncim mult la antrenamente şi suntem într-o formă bună. Mă bucur că am învins Zalăul, o candidată la promovare. Cei de la Zalău au în lot jucători de mare calitate, iar Şimleul are jucători care nu au jucat niciodată la Liga a III-a, majoritatea au evoluat doar la Liga a IV-a. Doresc mult succes Zalăului în lupta la promovare şi sper să ajungă în Liga a II-a”, a declarat antrenorul Şimleului, George Zima, la finalul partidei.

„Am primit o lecţie de atitudine din partea celor de la Şimleu. Felicit echipa adversă pentru felul în care a evoluat, şi-a dorit mai mult victoria, iar noi nu am fost destul de lucizi în atac. Trebuie să plecăm capul, să muncim mai mult şi să avem atitudine. Este nevoie de unitate de grup dacă vrem să obţinem mai mult. Sper ca în meciul următor să arătăm mai bine şi să obţinem calificarea la barajul de promovare în Liga a II-a”, a afirmat Vasile Jula, antrenorul SCM-ului.

După rezultatul de sâmbătă, SCM Zalău se menţine pe locul doi şi mai are nevoie de o victorie în ultimele două runde pentru a obţine calificarea la barajul de promovare în Liga a II-a. Sportul Şimleu rămâne pe locul cinci, dar a egalat la puncte ocupanta locului patru, Gloria Bistriţa, ambele cu câte 25 de puncte.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat rezultatele: CSM Satu Mare – Luceafărul Oradea 5 – 0, CSC Sânmartin – CAO Oradea 1 – 0, Gloria Bistriţa – Minaur Baia Mare 0 – 0, Progresul Şomcuta Mare – Someşul Dej 0 – 0.

