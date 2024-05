Baschetbalişti zălăuani, pe podium la „Cupa Florilor” de la Floreşti

Sala de Sport „Cetatea Fetei” din Floreşti a fost gazda ediţiei a VI-a a „Cupei Florilor” la baschet, turneu desfăşurat atât la feminin, cât şi la masculin, în perioada 11 – 12 mai. La feminin, competiţia s-a organizat la categoria 12 – 14 ani, iar la masculin au fost patru categorii: 6 – 8 ani, 9 – 10 ani, 12 – 13 ani şi 13 – 14 ani.

La categoria 13 – 14 ani au fost prezente şase echipe, printre care şi BC2B Sports Zalău, condusă de pe margine de Bucsi Krisztian. S-au alcătuit două grupe a câte trei echipe, iar în faza grupelor, baschetbaliştii zălăuani au înregistrat o victorie şi un eşec. În primul meci, cel cu Be Sport Floreşti (albastru), zălăuanii au cedat cu 33 – 54. A urmat un alt duel dificil, cu formaţia Together Târgu Mureş, însă zălăuanii s-au mobilizat foarte bine şi s-au impus în overtime (prelungiri) cu 37 – 32. În urma rezultatelor din grupă, BC2B Sports Zalău a jucat finala mică, impunându-se fără mari emoţii, cu 46 – 25 în faţa celor de la Be Sport Floreşti (galben), rezultat în urma căruia s-au clasat pe locul trei la general.

„Rezultatul acesta este mult peste ce am sperat la începutul turneului, mai ales după cum a decurs primul meci. Din rotația de șapte jucători am rămas la un moment dat cu doar patru băieți sănătoși, iar unul a jucat cu probleme medicale, ca să putem alinia cinci pe teren. Sunt foarte mândru de ei, pentru modul în care s-au dăruit și pentru atitudinea pe care au arătat-o după înfrângerea severă de la început. Faptul că am jucat singurul meci cu overtime din tot turneul (n.r. jocul cu Together Târgu Mureş) și ne-a aplaudat o sală întreagă, consider că spune multe. E meritul băieților și sper ca aceste reușite să unească mai tare echipa și să creștem de la meci la meci, pentru că există mult potențial în această generație”, a declarat antrenorul Bucsi Krisztian.

La finalul competiţiei, Alexandru Morar şi Ştefan Csutak au fost aleşi în echipa ideală a turneului.

Echipa zălăuană a fost compusă din: Alexandru Pop, Mihai Temeş, Ştefan Soroiu, Alexandru Morar, Darius Matei, Ştefan Csutak şi Cristian Abran.