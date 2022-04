Băieţelul fostei handbaliste, Valeria Motogna, are nevoie de ajutor

Momente cât se poate de delicate pentru fosta handbalistă, Valeria Motogna şi pentru soţul acesteia, Gabriel Puşcaş. Băieţelul lor, Patrick, de numai 1 an şi 10 luni, a fost diagnosticat cu leucemie mieloblastică, aflându-se deja la o clinică din Genova, unde urmează un tratament. Costurile tratamentului sunt foarte ridicate, iar micuţul Patric are nevoie de ajutorul nostru.

Un apel umanitar a fost lansat şi de Corina Ţurcaş, fondatoarea Asociaţiei „Împreună-i vom face fericiţi”, pe reţelele de socializare.

„V-am cerut ajutorul de nenumarate ori pentru diferite cazuri caritabile și voi v-aţi mobilizat de fiecare dată, donând cu sufletul, desigur după posibilităţi, dar puţin cu puţin, am reuşit să fim sprijin real celor aflaţi în situaţii dificile… Din păcate, azi sunt pusă iar în situaţia de a va cere ajutorul, de data aceasta, pentru un băieţel de numai un an şi 10 luni, diagnosticat în 5 aprilie cu leucemie mieloblastică acută, Patrick. Cunosc personal părinţii dar sunt convinsă că mulţi din comunitatea noastră şi mai ales din cea sportivă îi cunoaşteţi şi voi, Valeria Motogna şi „Plantaţie Zmen Ale” (n.r. – un cont de facebook creat de handbalistă) au nevoie de noi pentru a putea lupta cu această cruntă boală care umbreşte copilăria micuţului lor. Sunt deja în Italia, Genova, Patrick a şi început tratamentul, încă nu ştiu costurile, dar au fost anuntaţi că vor fi destul de mari de aceea pentru toţi cei care vreţi să îi ajutaţi, vă las conturile tatălui în euro şi în lei:”

Puşcaş Motogna Vasile Gabriel

RO92BTRLRONCRT0353543601

RO42BTRLEURCRT0353543601

Campioană cu Silcotub Zalău, câştigătoarea City Cup, multiplă campioană cu Oltchim Râmnicu Vâlcea, câştigătoare a Cupei Cupelor, finalistă a Ligii Campionilor, port-drapelul delegaţiei României la Beijing, în 2008, Valeria Motogna a rămas un nume important în lumea handbalului românesc, având peste 140 de prezenţe în tricoul echipei naţionale. Cu naţionala de tineret a câştigat trei medalii de aur, una la Campionatul Mondial, alta la Campionatul European, iar a treia, la Campionatul Mondial Universitar.

