Au dat-o la pace. CS Barcău Nuşfalău şi campioana Clujului au terminat la egalitate returul barajului pentru promovarea în Liga a III-a

După eşecul usturător, scor 2 – 8 suferit în manşa tur a barajului pentru promovarea în Liga a III-a, CS Barcău Nuşfalău şi Vulturul Mintiu Gherlii – campioana judeţului Cluj au terminat la egalitate, scor 4 – 4 jocul din manşa retur, desfăşurat pe Stadionul „Nicolae Mandel” din Nuşfalău.

Oaspeţii au condus cu 3 – 1 la pauză, iar după revenirea de la cabine „au ridicat piciorul de pe acceleraţie”, conştienţi de faptul că promovarea în Liga a III-a era doar o chestiune de timp. Nuşfalăul a profitat şi a reuşit să mai înscrie de trei ori în repriza a doua, în timp ce oaspeţii au mai făcut-o şi ei o dată. Pentru formaţia sălăjeană a înscris: Tonko Robert, Raul Stanciu, Răzvan Pop şi Cosmin Sabou. De la oaspeţi, pe lista marcatorilor şi-au trecut numele: Mihai Szabo (2), Mihai Onicaş şi Tudor Tothăzan.

„După o înfrângere categorică în manșa tur a barajului de promovare în Liga a III-a, am avut o evoluție mult mai bună în returul de duminică, de la Nuşfalău, concentrându-ne mult mai bine la joc și făcând câteva schimbări în formula de start. Cei peste 300 de spectatori prezenți au asistat la o partidă spectaculoasă, cu opt goluri, însă, per total, trebuie să admitem faptul că am întâlnit în acest baraj un adversar mult mai experimentat și mai pregătit decât noi! Pe acestă cale, îi felicităm pentru promovarea în Liga a III-a și le urăm mult succes. Mulțumim tuturor jucătorilor, antrenorilor și conducătorilor pentru munca depusă în acest sezon, un sezon în care nu trebuie să uităm că obiectivul principal a fost câştigarea campionatului la seniori, iar acest lucru a fost îndeplinit fără emoți”, este mesajul postat pe pagina oficială a clubului din Nuşfalău.

Chiar dacă obiectivul echipei, după cum afirmă conducerea, a fost câştigarea campionatului, nu şi promovarea în Liga a III-a, fotbalul sălăjean a „bifat” un nou rezultat ruşinos, unul prin care ar trebui să ne trezim cu toţii la realitate şi să conştientizăm „că ne furăm singuri căciula”.