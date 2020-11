Antrenorul echipei de volei din Zalău, adversar al Ştiinţei Explorări Baia Mare după 16 ani de colaborare

Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalău ar fi trebuit să găzduiască la finalul acestei săptămâni un nou turneu de volei, însă, în cele din urmă, a fost programată o singură partidă. Sâmbătă, începând cu ora 18, SCM Zalău va înfrunta Ştiinţa Explorări Baia Mare, duelul anunţându-se unul interesant, având în vedere că antrenorii celor două echipe se vor afla pentru prima dată faţă în faţă în calitate de adversari după 16 ani de colaborare.

„Este, într-adevăr, o situaţie mai delicată, fiindcă voi fi adversarul unei echipe la care am antrenat timp de 16 ani. Dar, până la urmă, acum sunt la SCM Zalău şi trebuie să îmi fac datoria cât mai bine faţă de acest club. Explorări rămâne echipa mea de suflet şi am o relaţie foarte bună cu toţi de acolo. Mă bucur că în vară cei de la Baia Mare nu s-au supărat şi m-au înţeles pentru alegerea care am făcut-o. Meciul se va juca pe teren, vom fi adversari cu Marius Botea doar pe teren, în afara lui suntem prieteni foarte buni”, a afirmat antrenorul Zalăului, Sorin Pop.

Şi tehnicianul băimărenilor, Marius Botea a scos în evidenţă relaţia pe care o are cu Sorin Pop, afirmând că „este clar că arbitrul nu va fi nevoit să folosească cartonaşul galben sau roşu pentru antrenori, eventual pentru jucători. Am o relaţie foarte bună cu Sorin Pop, cu care am colaborat timp de 16 ani. Referitor la meci, este greu să emitem pretenţii în faţa unei echipe de talia Zalăului, având în vedere că noi nici nu ne-am putut pregăti timp de două săptămâni. Sper să fie toată lumea aptă la ora jocului şi să avem o prestaţie cât mai bună”.

La turneul de la Zalău trebuia să participe şi CSM Câmpia Turzii, dar formaţia din judeţul Cluj s-a retras din competiţie înainte de startul acestui sezon.

După primele două turnee, Zalăul ocupă locul patru în Divizia A1, iar Ştiinţa Explorări Baia Mare se situează pe poziţia a IX-a.