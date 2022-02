Activitatea fotbalului mic din Sălaj, dezbătută în prezența președintelui Consiliului Județean

Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal (AJF) Sălaj a fost organizată vineri după-amiaza, la Restaurant Transilvania, participând 38 de membri afiliați, dintr-un total de 42. La evenimentul organizat de instituția condusă de Daniel Sabou a fost invitat președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, președintele AJF Alba, Cristian Petropulos, Radu Bitea, președintele AJF Bihor și Cristian Petrean, președintele AJF Hunedoara.

Consiliul Județean Sălaj a alocat în 2021 suma de 250.000 de lei pentru fotbalul mic din Sălaj, bani din care au fost achiziționate echipamente și mingi pentru cele 75 de echipe de seniori și juniori ce evoluează în campionatele județene, iar președintele Dinu Iancu Sălăjanu a dat asigurări că instituția pe care o conduce va fi alături de fotbalul sălăjean și în 2022.

“Înainte de a fi președintele Consiliului Județean Sălaj, sunt cetățean al acestui județ, al acestei țări și stiu situația cu care se confruntă fiecare dintre dumneavoastră. Este important să rămânem uniți și să ne desfășurăm activitatea cât mai bine pentru a merge înainte. Anul trecut am sprijinit activitatea pe care o aveți și vom găsi și în acest an soluții pentru a fi alături de dumneavoastră. Sportul nu înseamnă doar sănătate, ci unește oameni, îi face să lupte și să-și dezvolte spiritul”, a declarat președintele CJ Sălaj.

În cadrul Adunării Generale a fost prezentat raportul Comitetului Director, bilanțul contabil pentru anul 2021, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, dar și o serie de modificări ale Statului și Actului Constitutiv al AJF Sălaj. Au avut loc și discuții legate de arbitraj, stabilindu-se și data reluării campionatelor din Liga a IV-a și Liga a V-a.

Tot în cadrul ședinței de vineri s-a stabilit dezafilierea unui număr de nouă echipe (AS Ileanda, Atletic Zalău, AS Carastelec, Largiana Românași, Dumbrava Gâlgău, Silvania Cehu Silvaniei, Victoria Zalău, Olimpic Bocșa și CS Hida) și afilierea unui număr de cinci cluburi (Meseșul Treznea, AS Zăuan 2021, Măgura Cehei, Luceafărul Bălan și FC Kraszna).