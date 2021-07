Academia de Volei „Marius Lazăr”, medalie de bronz în Campionatul Naţional rezervat speranţelor

Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” a fost gazda turneului final al Campionatului Naţional de Volei rezervat speranţelor, eveniment organizat de Academia de Volei „Marius Lazăr”. Au mai fost prezente CSM Bucureşti, CTF Mihai I Bucureşti, CSS Avram Iancu Ştei, CSS Blaj, LPS CSS Suceava, CSS 2 Baia Mare şi CSS Botoşani.

Cele opt echipe au fost împărţite în două grupe, iar zălăuanii pregătiţi de Marius Lazăr le-au avut ca adversare în grupă pe CSM Bucureşti, CSS 2 Baia Mare şi CSS Botoşani. Academia de Volei din Zalău a înregistrat două victorii, 3 – 1 cu CSS 2 Baia Mare şi 3 – 0 cu CSS Botoşani, dar şi o înfrângere, 1 – 3 cu CSM Bucureşti.

Calificată în semifinale, formaţia zălăuană a întâlnit CTF Mihai I Bucureşti, echipă ce a devenit campioană naţională, câştigând medalia de aur la turneul de la Zalău. Oaspeţii s-au impus cu un categoric 3 – 0, iar în finala mică, Academia de Volei „Marius Lazăr” s-a duelat cu CSS „Avram Iancu” Ştei. Dacă în urmă cu doi ani, zălăuanii au pierdut în faţa celor de la Ştei finala mică la turneul final de minivolei, de această dată, voleibaliştii antrenaţi de fostul campion al României s-au impus cu 3 – 2, obţinând medalia de bronz, după mulţi ani în care Zalăul nu a mai avut o echipă de volei medaliată la nivel de copii şi juniori. Rezultatul este cu atât mai îmbucurător cu cât formaţia din Ştei a avut 2 – 1 la seturi şi 19 – 14 în parţialul patru. Zălăuanii au revenit, însă, spectaculos pe serviciul lui Bogdan Buciu şi s-au impus cu 25 – 22. În setul decisiv, Zalăul s-a impus cu 15 – 12.

„A fost un turneu greu, cu echipe bune, echipe cu tradiţie, cum este CSM Bucureşti, CSS 2 Baia Mare sau CTF Mihai I Bucureşti, care a şi devenit campioană. Baia Mare ne-a bătut de două ori până la turneul de la Zalău, dar acum ne-am mobilizat foarte bine. În semifinale am pierdut categoric cu CTF Mihai I, s-a văzut diferenţa de valoare, ei având jucători aduşi din ţară, ceea ce este un mare avantaj. Cu cei de la Ştei am pierdut finala mică la minivolei în urmă cu doi ani, dar acum am câştigat şi mă bucur foarte mult că băieţii au revenit de la 14 – 19 în setul patru şi de la 1 – 2 la seturi. Este un rezultat de care ne bucurăm foarte mult şi pentru care am muncit mult alături de copii”, a declarat Marius Lazăr.

Antrenorul zălăuan a ţinut să răspunde şi acuzelor venit din partea oficialilor de la CSS 2 Baia Mare şi CSS „Avram Iancu” Ştei, privind maniera de arbitraj în meciurile cu Zalăul. „Îmi pare rău că cei de la Baia Mare sau de la Ştei nu ştiu să piardă. Cei de la Baia Mare au acuzat şi felul în care s-a organizat turneul, ne-au făcut inclusiv plângere la Poliţie, dar totul a fost în regulă când a ajuns Poliţia la faţa locului. Cei de la Ştei au avut 19 – 14 în setul patru, iar când pierzi de la acest scor, nu poţi da vina doar pe arbitraj. Pe filmările meciurilor se pot vedea fazele respective”, a mai precizat Lazăr.

Academia de Volei Marius Lazăr: Cezar Abraham, Patrick Verdeș, Bogdan Buciu, Tudor Lazea, Andrei Lazăr Crehul, Răzvan Bordaş, Bogdan Popa, Ștefan Boroeanu, Mario Ochiş, Bogdan Strîmbu, Alexandru Hosu, Tudor Iancu, Robert Gal şi David Chiș. Antrenor: Marius Lazăr.