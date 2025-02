Ziua Bolilor Rare, marcată la Zalău

An de an, Ziua Bolilor Rare este marcată și în Sălaj de oficialii Alianței Naționale pentru Boli Rare, instituție coordonată de sălăjeanca Dorica Dan. Și în acest an, momentul a fost punctat la nivel local printr-o întâlnire de lucru pentru bolile rare. La întâlnire au fost prezenți fizic și virtual peste 100 de specialiști în acest domeniu. Președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare, Dorica Dan, a declarat că discuțiile s-au centrat pe îmbunătățirea accesului la serviciile de îngrijire și rolul asistentelor medicale comunitare în gestionarea cazurilor de boli rare. Pacienții și-au împărtășit experiențele personale și provocările de zi cu zi în bolile rare specifice, a fost subliniată importanța diagnosticării precoce, a testării genetice, screening, registre de pacienți, rețele naționale, îngrijire integrată, recuperare și a sprijinului specializat în domeniul sănătății comunitare. Întâlnirea s-a încheiat cu discuții despre evenimentele și întâlnirile viitoare, evidențiind nevoia continuă de colaborare între pacienți, furnizorii de servicii medicale și autorități pentru a îmbunătăți îngrijirea bolilor rare și conștientizarea acestora. „Mulțumim pacienților și părinților care și-au împărțit povestea: Ana Mitre, Paula Cioara, Lăcrimioara Vinter și Vereș Robert. Mulțumim specialiștilor, reprezentanților autorităților locale, județene, naționale și asistenților medicali comunitari pentru prezență și implicare”, a precizat Dorica Dan.

