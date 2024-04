Zeci de sălăjeni drogați și băuți, tratați în Urgență

Un raport al Direcției de Sănătate Publică Sălaj arată că numărul sălăjenilor tratați în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Zalău crește de la an la an. Numai anul trecut, au ajuns la UPU zeci de sălăjeni sub influența drogurilor și băuturilor alcoolice. Asistenții sociali de la Unitatea de Primiri Urgențe au oferit consiliere de specialitate unui număr de 45 de persoane aflate sub influența stupefiantelor și alcoolului. Inițial, în județ a fost luată în calcul posibilitatea înființării unui serviciu medical specializat în tratarea persoanelor dependente de droguri, dar s-a renunțat la idee, cel puțin pentru moment, pentru că, spun autoritățile, numărul celor dependenți de droguri nu este unul foarte mare în județ.

