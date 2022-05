Zălăuanca Ioana Lung, eleva de 1,90 metri, cu 10 pe linie și clasată printre cele mai bune tenismene din România

Ultima oară am vorbit cu Ioana Lung acum doi ani. Tocmai terminase școala gimnazială ca șefă de promoție. Era înaltă și atunci, avea în jur de 1,85 metri. Acum, pe Ioana am întâlnit-o în pauza mare, la Colegiul Național Silvania din Zalău, școala unde învață. Ioana are acum aproape 17 ani, 1,90 metri, continuă performanța în tenis, iar la școală obține tot note de 10.

Despre zălăuanca Ioana Lung s-a mai scris și s-a mai vorbit și e normal să se întâmple asta. În ultimii ani, Ioana a impresionat prin rezultatele obținute în tenisul de câmp. A ajuns una dintre cele mai bune jucătoare din România la categoria sa de vârstă, dar și una dintre cele mai bune eleve din județ. De ce este nevoie de astfel de exemple prezentate de noi, jurnaliștii? Simplu, pentru că sunt modele de oameni, unii sunt tineri de la care chiar și cei mai în vârstă pot învăța ceva, iar în societatea actuală este nevoie de asemenea exemple. O cunosc pe Ioana de câțiva ani, îi cunosc și familia, a primit cea mai bună educație de la părinți și profesori, a învățat ce înseamnă „cei șapte ani de acasă” și a mai înțeles ceva, cred eu, că fără muncă nu poți obține performanță. Am rugat-o pe Ioana să stea de vorbă cu mine și a acceptat. Are de gând să devină medic stomatolog, se gândește să urmeze în paralel cursurile a două facultăți, dar nu vrea să renunțe la sport. A luat în calcul și varianta de a activa ca antrenoare, de a preda tenis, să împărtășească și altora din secretele nobilului sport.

Anul antrenamentelor

Ioana mi-a explicat că ultimul an a fost unul al antrenamentelor. „A fost un an în care m-am antrenat, dar m-am axat mai mult și pe școală. Încerc să le duc pe amândouă, să obțin performanță pe terenul de tenis, dar și la clasă. Am avut un turneu internațional în Austria unde m-am calificat pe tablou. Am câștigat primul meci, dar l-am pierdut pe cel de-al doilea. Am fost destul de mulțumită de modul în care am activat”, mi-a spus Ioana.

10 pe linie

„La școală stau foarte bine, zic eu. Deocamdată mă mențin pe linia de 10 și sper să merg tot așa. Am toate mediile de 10 și am terminat ca șefă de promoție școala gimnazială. Cu toate acestea, eu nu vreau să renunț la tenis. Mă gândesc să activez și ca antrenoare de tenis, dar asta în eventualitatea în care nu voi reuși să ajung mai sus. Asta poate ca o pasiune, iar ca activitate profesională principală mă gândesc să devin medic stomatolog”, a mai punctat Ioana.

Care este rețeta succesului?

Am rugat-o pe Ioana să îmi spună cum arată o zi din viața sa, o zi simplă din timpul săptămânii. „În curând o să împlinesc 17 ani, iar o zi obișnuită din viața mea începe dimineața, în jurul orei 7. La ora aceasta mă trezesc și mă duc la școală până la ora 14, iar de la 15 am antrenament timp de aproximativ două ore. Mă duc apoi acasă și mă ocup de teme, învăț pentru a doua zi. Este posibil să mă duc și la sala de forță, dar asta depinde de cât de mult am de învățat. Programul meu este tot timpul încărcat, nu îmi permit să fac pauze. Termin ce am de făcut și abia apoi mă relaxez”, a încheiat Ioana. I-am mulțumit Ioanei pentru că a stat de vorbă cu mine. Gata, s-a sunat la clasă, încep orele. Mult succes, Ioana, poate îi inspiri și pe alții.

Sursa foto: Paula Lung și Magazin Sălăjean