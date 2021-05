Zalău – Astralis: copiii vor avea locuri de joacă noi în locul garajelor

Construcția din spatele blocurilor din zona Astralis – bulevardul Mihai Viteazul, un garaj aflat în stare de degradare despre care am scris zilele trecute, va fi demolată. Mai mulți locatari ai blocurilor din zonă au semnalat atât Primăriei Zalău cât și cotidianului Magazin Sălăjean, situația acestor construcții care, în opinia lor, nu mai pot fi lăsate acolo, atât din punct de vedere legal cât și sub aspectul urbanistic dezolant pe care îl creează. Alături de acest garaj, alte construcții de acest gen aflate în vecinătate vor fi puse la pământ, întreaga zonă urmând a fi eliberată în viitorul apropiat, anunță autoritățile. Reprezentanții primăriei au confirmat că acel garaj nu deține autorizație și va fi demolat, alături de cele de lângă el, dar și toate celelalte, din cartierele Zalăului, aflate în aceeași situație. “În zona Astralis- Sala Sporturilor, în fața magazinului Dedeman, Primăria Zalău amenajează un spațiu verde cu locuri de joacă pentru copii, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene. În vederea amenajării de locuri de parcare și accese pietonale înspre spațiul verde, garajele din vecinătate au fost propuse pentru demolare, inclusiv garajul cu numărul de identificare 1085 (cel din fotografie, în plan apropiat, n.red.). Responsabilii din primărie au luat legătura cu proprietarii acestui garaj și i-au anunțat că această construcție a intrat deja pe lista demolărilor, aceștia neavând obiecții. De altfel, toți cei care au ridicat garaje sau copertine în zona Astralis au fost somați de autorități cu privire la demolarea acestor construcții, activitate ce trebuie dusă la îndeplinire până luna viitoare. Toate aceste construcții din cartierele municipiului, garaje, copertine etc., vor fi demolate în perioada următoare, conform planului autorităților. Pe aceste spații vor apărea locuri de parcare noi (un garaj sau o copertină ocupă, practic, două locuri de parcare), alei pietonale și căi de acces auto către spații verzi, locuri de joacă și recreere etc.

Share Tweet Share