Zilele trecute, sute de voluntari s-au implicat în „campania Let’s Do It, România!, Let’ s do it, Sălaj”. În întreg județul a fost colectată o cantitate mare de deșeuri, gunoaie strânse de pe malul apei, de la marginea drumurilor, de lângă păduri. Societatea Brantner Sălaj a răspuns mereu pozitiv prin implicarea în astfel de campanii. De această data, voluntarii Brantner au colectat peste 300 de saci cu deșeuri, care au ajuns la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor/CMID Dobrin.

