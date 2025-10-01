Vitezoman la bătrânețe și cu permisul suspendat

Adrian Lungu

Da! Pentru vitezomani pare să nu conteze vârsta. Zilele trecute, polițiștii Serviciului Rutier au depistat conducătorul unui autoturism, în localitatea Peceiu, fiind înregistrat cu aparatul radar cu o viteză de 86 km/h. Cu ocazia legitimării, s-a stabilit că este un bărbat în vârstă de 70 de ani, din comuna Sâg. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

