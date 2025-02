Vă mulțumim, domnule doctor Radu PAȘCA!

Motto: „Când vei dori înțelepciunea și perspicacitatea la fel de mult precum dorești să respiri, doar atunci le vei avea”. SOCRATE (469-399 î. Hr.), filozof grec

Plămânii reprezintă principalul organ al respirației, fiind esențiali pentru supraviețuirea noastră, deoarece permit corpului să obțină oxigenul necesar pentru funcționarea celulară și elimină dioxidul de carbon, un produs deșeu al metabolismului. Așadar, dacă respirație nu e, nimic nu e!…

Din păcate, funcționarea bună a plămânilor este afectată de gripă, o boală respiratorie contagioasă cauzată de infecția cu un virus gripal, care apare în fiecare iarnă, în epidemii regulate. Iar în mediul gripal cu boli infecțioase virulente, simptomele sunt mai grave în primele trei-patru zile, dar se pot extinde până la aproximativ două săptămâni. Dacă apar tuse, strănut, secreții nazale și expectorații abudente, nas înfundat, dureri în gât, trebuie luate măsuri de: spălare a mâinilor înainte de fiecare masă cu mult săpun și apă; folosirea măștilor de protecție în anumite situații; consum de multă apă; aerisirea bună a camerei; evitarea fumatului, a spațiilor cu mulți oameni și a schimburilor bruște de temperatură. De aceea, încurajez toți pacienții care suferă de gripă să meargă la doctor cu încredere, fără frică și, cu precădere, să se prezinte la medicul de familie pentru a se vaccina antigripal!

În ceea ce mă privește, așa cum am mai spus și scris, sufăr de bronșită cronică complicată din copilărie, fiind nevoit să merg, de-a lungul timpului, în multe spitale pentru tratamente adecvate, coroborate cu cele ale aparatului cardio-vascular, din cauza blocului major de ramură stângă, asociat cu hipertensiunea arterială și operația de înlocuire a valvei aortice! Ultima dată s-a întâmplat în perioada 7-14 februarie 2024, fiind internat în Spitalul „Prof. dr. Ioan Pușcaș” din orașul Șimleu Silvaniei – manager dr. chim. Marcela Coltău, în secția de Medicina Internă, condusă de către domnul dr. Mihai Mihăescu – medic primar cu competență în ecografie generală. Așa am ajuns să fiu tratat medical de către domnul dr. Radu Laurențiu Pașca – medic primar cu un doctorat în medicină și competență în ecografie generală.

Domnul Radu Pașca este un iscusit doctor, unul cu o personalitate incontestabilă a medicinii șimleuane și sălăjene, adept al promovării noutăților în nobila activitate pentru reușite cât mai bune în tratamentele pacienților săi. Am constatat că, printr-o empatie inegalabilă, insistând pe răbdare, calm și sensibilitate, reușește să mărească încrederea bolnavilor în binefacerile unor acte medicale personalizate. Așa s-au petrecut lucrurile și de data aceasta cu mine, dar și cu domnul Ioan Ghilea (comuna Valcău de Jos, satul Valcău de Sus, strada Cerăt nr. 208, Sălaj), colegul meu octogenar de salon. Am urmat tratamente cu antibiotice, bronhodilatatoare și antiinflamatoare, iar starea de externare este: ameliorat. Ni s-a prescris un tratament strict timp de 30 de zile acasă, continuând cu cel corespunzător patologiilor asociate. În acest context, adresăm sincere mulțumiri domnului doctor Radu Pașca pentru contribuția la bunul mers al tratamentelor medicale! Merită toată aprecierea și recunoștința noastră! Aceleași mulțumiri și doamnelor asistente care au efectuat tratamente specifice și multiple, indicate de către doctorul Radu Pașca, sub îndrumarea doamnei Catalin Moș – asistentă șefă! Le urăm tuturor multă sănătate, într-o viață lungă și prosperă!

În plus, doamna manager Marcela Coltău mi-a vorbit despre reabilitarea spitalului șimleuan, sub multe aspecte de bună funcționare, începând de la subsol până la etajul IV. Felicitări!

Cu deosebită stimă și înaltă considerație!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist Șimleu Silvaniei