Urși văzuți în fondurile cinegetice Ileanda, Zalău și Fildu de Jos

Având în vedere prevederile legislative referitoare la aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora în intravilanul localităţilor şi faptul că la nivelul judeţului Sălaj, de la an la an, s-a înregistrat o creştere a numărului exemplarelor din specia urs brun, evaluate la nivelul fondurilor cinegetice, Instituția Prefectului Sălaj a prezentat o serie de recomandări pentru populație în cazul interacţiunii om – urs: păstraţi-vă calmul; îndepărtaţi-vă încet din zonă; nu vă apropiaţi şi nu provocaţi sub nici o formă ursul; nu va urcaţi în copaci, ursul este un bun căţărător; încercaţi să nu întoarceţi spatele ursului pentru a putea vedea reacţiile acestuia; în cazul în care ursul se apropie, faceţi zgomot şi ridicaţi braţele pentru a părea mai impunători; nu oferiţi hrană urşilor, ei pot fi imprevizibili; nu lăsaţi resturi de alimente sau hrana pentru animalele de companie în apropierea locuinţelor, iar când vă plimbaţi prin zone împădurite faceţi zgomot pentru a vă semnala prezenţa, ursul evită de obicei contactul cu omul. Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenţia imediată se face de către orice persoană, prin apelarea numărului unic de urgenţă 112. Din evaluările efectuate de către gestionarii fondurilor cinegetice, centralizate la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, pentru anul 2024 au fost identificate 25 exemplare de urs brun în următoarele fonduri cinegetice: Ileanda (4), Zalha (1), Bălan (2), Sânmihai (2), Ruginoasa (2), Stana (1), Fildu ( 4), Meseş (2), Stârciu (2), Zalău (1), Traniş (4), care se suprapun peste următoarele UAT-uri: Gâlgău pe Someş, Ileanda, Poiana Blenchii, Zalha, Rus, Bălan, Hida, Jibou, Surduc, Creaca, Românaş, Gârbou, Sânmihaiu Almaşului, Buciumi, Cuzăplac, Zimbor, Almaşu, Treznea, Meseşenii de Jos, Horoatu Crasnei, Cizer, Crasna, Zalău, Năpradea.

