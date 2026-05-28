Cioban din Ileanda, acuzat că a omorât un urs

Caz șocant în Sălaj. În data de 22 mai, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sălaj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în ziua de 19 mai, ar fi fost comisă o infracțiune de braconaj cinegetic. Din cercetări, s-a stabilit faptul că un bărbat de 50 de ani, din comuna Ileanda, în timp ce se afla cu turma de oi în apropierea localității Perii Vadului, cu ajutorul câinilor de la stână și folosindu-se de un topor, ar fi ucis un urs care ar fi atacat oile. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, blana animalului a fost predată Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj. Desigur, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

