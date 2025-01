Unde mergem?

Vineri 31.01.2025

• Film – Dog Man, Cinematograful Scala – ora 14.40

• Film – Cum aş putea trăi fără tine?, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Companion, Cinematograful Scala – ora 16.35

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Seminţele smochinului sacru, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Ţăndări, Cinematograful Scala – ora 18.50

Sâmbătă 1.02.2025

• Cupa AJF la fotbal în sală, Liga a IV-a, Grupa A, Sala Valcău: ora 10, AS Bănişor Peceiu – Stejaru Sâg; ora 10.45, AS Cosniciu – Inter Cizer; ora 11.30, Stejaru Sâg – Inter Cizer; ora 12.15, AS Bănişor Peceiu – AS Cosniciu; ora 13, AS Cosniciu – Stejaru Sâg; ora 13.45, Inter Cizer – AS Bănişor Peceiu

• Cupa AJF la fotbal în sală, Liga a IV-a, Grupa B, Sala Surduc: ora 10, Venus Giurtelec – Unirea Mirşid; ora 10.45, FC Chieşd – Someşul Someș-Odorhei; ora 11.30, Unirea Mirşid – Someşul Someș-Odorhei; ora 12.15, Venus Giurtelec – AS Chieşd ora 13; FC Chieşd – Unirea Mirşid; ora 13.45, Someşul Someș-Odorhei – Venus Giurtelec.

• Pasiune pentru Tehnologie: explorează lumea fascinantă a roboticii alături de cluburile de tehnologie din oraş, Zalău Value Center – ora 13

• Film – Marcello Mio, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Dog Man, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Paddington în Peru, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Companion, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Frăţia hoţilor 2: Pantera, Cinematograful Scala – ora 19.15

Duminică 2.02.2025

• Cupa AJF la fotbal în sală, Liga a V-a, Grupa A, Sala Surduc: ora 9, CS Hida – ACS Tihău; ora 9.45, Largiana Românaşi – Someşul Gâlgău; ora 10.30, ACS Tihău – Someşul Gâlgău; ora 11.15, CS Hida – Largiana Românaşi; ora 12, Largiana Românaşi – ACS Tihău; ora 13.45, Someşul Gâlgău – CS Hida

•Cupa AJF la fotbal în sală, Liga a V-a, Grupa B, Sala Surduc: ora 14, Recolta Agrij – Năprădeana Năpradea; ora 14.45, Benfyka Ileanda – Meseşul Treznea; ora 15.30, Meseşul Treznea – Năprădeana Năpradea; ora 16.15, Recolta Agrij – Benfyka Ileanda; ora 17, Benfyka Ileanda – Năprădeana Năpradea; ora 17.45, Meseşul Treznea – Recolta Agrij

• Cupa AJF la fotbal în sală, Liga a V-a, Grupa C, Sala Valcău: ora 10, Măgura Cehei – Voinţa Horoatu Crasnei; ora 10.45, Venus Borla – Cetate Valcău; ora 11.30, Voinţa Horoatu Crasnei – Cetate Valcău; ora 12.15, Măgura Cehei – Venus Borla; ora 13, Venus Borla – Voinţa Horoatu Crasnei; ora 13.45, Cetate Valcău – Măgura Cehei

• Film – Gracie şi Pedro: Drumul spre casă, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Ţăndări, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Dog Man, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Seminţele smochinului sacru, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Omul-lup, Cinematograful Scala – ora 19.20