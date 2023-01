Un zălăuan înființează primul muzeu al automobilului din Sălaj

Ciprian Opriș este un zălăuan cu o colecție impresionantă de mașini vechi. Colecția numără 11 mașini fabricate în România, modele consacrate, care au făcut istorie. Dacia 1300, Dacia 1310, TV, Aro, DAC, Oltcit, acestea sunt doar câteva modele care se regăsesc în colecția lui Cipri.

Pasiunea sălăjeanului pentru mașinile vechi a apărut întâmplător. A vrut să-i dăruiască tatălui său un autoturism Dacia fabricat înainte de 1989. A apărut prima mașină, a apărut un alt model, iar colecția s-a tot mărit. O piesă de rezistență din colecția lui Ciprian este modelul Dacia conceput și fabricat pentru a fi utilizat ca Taxi în America de Sud. Fabricată înainte de 1985, mașina i-a aparținut unui zălăuan. Bărbatul a cumpărat-o de nouă și a renunțat la mașină abia acum doi sau trei ani. Din fericire, mașina a ajuns în curtea unui pasionat, la Ciprian. Este vopsită în galben și negru și are câteva particularități, motorul fiind unul mai rezistent, la fel și anumite părți ale caroseriei care veneau întărite din procesul de fabricație. O altă mașină interesantă este modelul Aro 240 fabricat pentru export în Cehia. Acest exemplar a fost fabricat în 1983, are motor pe benzină și o capacitate cilindrică de 2.500 de centimetri cubi. Este un model rar tocmai pentru că era furnizat doar la export. Mașina lui Ciprian urmează să intre într-un proces de restaurare totală.

Oltcit Pick-Up, probabil singurul model rămas în țară

În colecția sălăjeanului se regăsesc și două modele de Oltcit. Unul pare scos de pe porțile fabricii, iar celălalt este un model pick-up, un exemplar extrem de rar, păcate singurul model rămas în țară în această țară. Datele pasionaților de automobile Oltcit arată că acest model a fost fabricat în doar câteva zeci de exemplare, iar unul se află la Zalău, în colecția lui Cipri. Mașina urmează să intre într-un proces de restaurare totală. Este diferită față de un Oltcit de serie, motorul celui pentru transport marfă având o putere ai mare, iar suspensia și transmisia sunt diferite.

TV, duba românească

Am ieșit din hala în care se află cele două modele de Oltcit și ne-am oprit la mașina legendară, cea care era folosită pentru transportul de persoane și marfă, dar și în armată, la transmisiuni sau pentru a transporta trupe. Ciprian deține o autoutilitară TV cu motor pe benzină și tracțiune integrală. Mașina a fost fabricată acum mai bine de 40 de ani, a fost cumpărată de la Unitatea Militară din Șimleu Silvaniei și are parcurși doar 1.300 de kilometri.

Este de știut că, în multe cazuri, mașinile unităților militare parcurgeau extrem de puțini kilometri. Autoutilitara cumpărată de Ciprian este o mașină veche, dar nouă. Poate termenul nu este unul potrivit, dar mașina asta îți lasă impresia. Motorul este poziționat central, șoferul are acces la motor direct din cabină prin simpla ridicare a unui scut cu rol de protecție. Adrenalina este garantată pentru cei din cabină care simt motorul lângă ei, zgomot, trepidații și inconfundabilul miros de benzină. Mașina este perfect funcțională, anvelopele Victoria sunt în stare excelentă chiar dacă au fost fabricate acum 4 decenii.

DAC, monstrul din Carpați

Camionul militar DAC 443 face parte din colecția sălăjeanului. Ciprian l-a cumpărat tot din Șimleu Silvaniei. Camionul este impozant, are tracțiune integrală, dispune de un sistem care permite controlul presiunii din anvelope, dar și de alte dotări considerate deosebit de moderne la vremea respectivă, acum patru decenii. Și acest camion are la bord doar 3.400 de kilometri. Mașina a fost extrem de puțin folosită. La câțiva metri distanță am zărit și câteva bucătării mobile de armată, bucătării folosite pentru prepararea mâncării în timpul misiunilor de luptă sau aplicațiilor. Macaroane cu brânză, ceai, varza călită, gogoși, ciorbă de cartofi, sunt deja legendarele preparate care le amintesc nostalgicilor de vremea milităriei de dinainte de 1989.

Legendara Dacie

Am ajuns și la ultima hală, încăperea unde Ciprian își păstrează patru modele de Dacia: Dacia 1300 „TAXI”, Dacia 1310 (un model într-o stare perfectă de conservare cumpărat din Ungaria), Dacia 1310 Break, model CN1, o Dacia SuperNova și o Dacia 1310 Pick-Up. Toate sunt într-o stare bună și foarte bună. Dacia 1310 arată de parcă este nouă, la fel și modelul Pick-Up.

Cipri le îndrăgește pe toate chiar dacă este greu. Cu mare dificultate a reușit să găsească mecanici pricepuți la modelele sale de mașini, mecanici care să regleze carburatoare, să pună un diagnostic corect, să înlocuiască piese, să vopsească sau să repare caroseriile acolo unde este cazul. Ciprian s-a gândit inclusiv să pună bazele unui muzeu auto, o premieră în Sălaj, asta dacă autoritățile îi vor oferi sprijinul necesar. Colecția este în creștere. Ciprian se gândește și la alte modele: Dacia 1100, Dacia Sport și legendara Dacia 500. I-am mulțumit lui Ciprian pentru minunata incursiune în lumea mașinilor sale, toate românești și l-am încurajat în demersul său de a pune bazele unui muzeu al automobilului românesc.