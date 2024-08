Un Om de poveste: Ioan Tulbure, sălăjeanul care a împlinit 100 de ani

Am auzit multe despre sălăjeanul Ioan Tulbure, un om, un sătean din comuna Horoatu Crasnei care ar putea fi pentru mulți dintre noi o lecție de viață, despre umanitate, hărnicie, voință și credință. Întâmplarea face să-i cunosc o parte din familie, o familie deosebită. Zilele trecute, sălăjeanul a împlinit un secol de viață, iar autoritățile locale l-au felicitat într-un cadru festiv. „Am avut prilejul să fiu alături de domnul Ioan Tulbure, din Horoatu Crasnei, să-l felicit pentru aniversarea celor 100 de ani, ocazie cu care i-am oferit din partea Primăriei Horoatu Crasnei, un tort, un buchet de flori, o diplomă aniversară și un stimulent financiar. Cel mai frumos cadou pe care poți să îl faci unui om este să îi oferi din timpul tău și cred că în urma întâlnirii de sentimentele de bucurie și împlinire sunt reciproce. La mulți ani fericiți și sănătoși alături de cei dragi!”, este mesajul primarului comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan. Un alt mesaj vine din partea familiei. „TĂTUCĂ, de ziua dumitale, ne bucurăm nespus că Dumnezeu a îngăduit să mai rămâi cu noi. Chiar dacă în data de 27 august, dumneata erai în spital, noi toți am înțeles încă o dată că zilele omului sunt în mâna lui Dumnezeu, El are ultimul cuvânt. Mulțumim din suflet echipei de medici de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, secția Pneumologie, care au fost instrumente în mâna lui D-zeu , pentru miracol. Mulțumim în special d-nei doctor Erzsebet CSŐSZ care l-a preluat pe tătuca, precum și doamnei doctor Iulia Avram, doamnei doctor Amalia Găvriluț, celorlați medici de gardă, pentru profesionalismul, empatia, determinarea și omenia cu care l-au tratat pe tătuca. Mulțumim și doctorului Radu Tulbure, nepotul nostru, medic rezident ATI Arad, care a fost conectat permanent cu cei din Zalău. De asemenea, mulțumim asistentelor, infirmierelor care au interacționat cu tătuca, niște profesioniste și niște drăguțe, cum nici n-am visat. Mulțumim și cumnatei Claudia Tulbure, asistent la Ambulanța Sălaj, pentru ajutorul permanent acordat lui tătuca în toate momentele sale critice.Mii de mulțumiri și pentru sora cea mică Luminița cu fiul ei Ciprian, care au fost și sunt alături de tătuca zilnic, cu tot ceea ce implică îngrijirea unui vârstnic. Mulțumim Primăriei Horoatu-Crasnei , domnului primar Marian Mirișan pentru gestul frumos, pentru timpul oferit , felicitări și mesajul de prețuire transmis. Nu în ultimul rând le mulțumim preoților Mihai Șofineți , Vlad Stânean, Marius Matei, care au avut mare grijă de starea sufletească a lui tătuca în multe momente dificile în ultima perioadă. Făcând bilanțul celor de ani de viață, despre dumneata s-ar putea scrie cărți, cărți de omenie, modestie, hărnicie, înțelepciune și multe alte calități pe care le ai. Să știi că cele mai frumoase sărbători le aveam acasă, între acei pereți pe care cu sudoare și iscusință, împreună cu măicuța, i-ați ridicat. Ne-ai pus pe masă cea mai dulce pâine și ești cel mai mulțumit de realizările noastre. Ne-ai învățat cum să fim oameni, oameni de calitate, care să treacă frumos prin viață”, este o parte din mesajul familiei.

