Un nou trend infracțional: înșelăciuni prin metoda “Covid”

Capcanele întinse de infractori îi determină pe mulți dintre cetățeni să creadă că unor persoane apropiate li s-a întâmplat ceva grav, prin prezentarea unei false stări de urgenţă. Aceştia apelează telefonic victima, se recomandă drept avocaţi, poliţişti, procurori, medici şi anunţă persoana care răspunde la telefon că o rudă a sa este implicată într-un accident de circulaţie şi că are nevoie urgentă de o sumă de bani, fie pentru o înţelegere cu „procurorul” sau cu persoana vătămată, fie pentru spitalizare. De cele mai multe ori, persoanei apelate i se cere să depună o sumă de bani într-un cont, care îi este comunicat, sau să înmâneze banii unei alte persoane, care se prezintă la domiciliul victimei sau cu care victima se întâlneşte personal. Această persoană, complice cu cel de la telefon, prezintă încredere, atât prin felul cum este îmbrăcată, dar şi printr-un vocabular decent, ia banii şi se face nevăzută. În momentul în care victima realizează că a fost înşelată este prea târziu pentru a mai recupera banii şi se adresează poliţiei. Pe lângă această metodă, infractorii mai folosesc şi alte metode de operare pentru a comite înşelăciuni, respectiv solicitarea unor sume de bani pentru predarea unor colete, care, aparent, sunt trimise de rudele aflate în străinătate, ori furtul de bani sau alte bunuri comis de persoane nesupravegheate care pătrund în locuinţa părţilor vătămate sub pretextul vânzării/cumpărării unor bunuri. O altă metodă folosită de infractori este şi cea în care autorii de înşelăciuni cu maşini de cusut îşi îmbunătăţesc metodele de a atrage cât mai mulţi “clienţi”, pe care să-i lase în cele din urmă fără bani. Pentru a nu deveni victimele unor fapte de înşelăciune, poliţiştii vă recomandă să fiţi prudenţi atunci când sunteţi contactaţi telefonic pentru a fi înştiinţaţi de producerea unor evenimente în care ar fi implicate rude apropiate. Nu oferiţi date personale despre dumneavoastră, rude sau vecini apropiaţi, dacă sunteţi abordaţi direct sau telefonic de persoane necunoscute, sub pretextul unor presupuse câştiguri sau de către indivizi care susţin că sunt reprezentanţi ai unor companii de telefonie, cablu sau bănci. În cazul în care sunteţi contactaţi de persoane care pretind a fi o rudă apropiată sau susţin că sună din partea acesteia şi afirmă că au urgent nevoie de bani pentru a rezolva problemele create de un accident rutier, în care ar fi fost implicate, nu daţi curs solicitării, în ciuda impulsului imediat cauzat de reacţia emoţională.Verificaţi dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier, cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla aceasta şi sunaţi pentru confirmare sau luaţi legătura chiar cu persoana în cauză, pentru a vă asigura că nu este vorba despre o înşelăciune. Să nu aveţi încredere în persoanele care promit oferte miraculoase, ca şi cele descrise mai sus. Nu cumpăraţi acte de provenienţă pentru maşini de cusut, de la persoane indicate de către “falsul cumpărător”. Dacă sunteţi contactat de către cineva care vă apelează în numele unei rude apropiate, solicitaţi-i acestuia o întâlnire directă şi anunţaţi poliţia la numărul de urgenţă 112, pentru a va acorda sprijin.

Un nou trend infracțional: metoda COVID

În paralel cu folosirea metodelor de înșelăciune consacrate pe scena infracțională, a fost pusă în practică, mai nou, o altă metodă care deja dă roade. Este vorba despre metoda “Covid”. Polițiștii din toată țara se confruntă cu o serie de plângeri din partea unor persoane care au căzut în capcana escrocilor. Aceștia încearcă să-și convingă victimele că rudele lor au nevoie de tratament de specialitate sau de aparatură medicală pentru a primi oxigen. Infractorii le spun victimelor că o rudă a fost infectată cu Covid-19, apoi următorul pas e să le ceară bani pentru achiziționarea de aparatură medicală, în special ventilatoare, necesare tratării bolnavilor, sau pentru transportul acestora către unitățile medicale, fiind solicitate sume între 5.000 și 30.000 de lei. Celor sunați li se dă un număr de cont în care să vireze banii sau li se solicită datate de pe cardul bancar. Astfel de înșelăciuni au fost semnalate în aproape toată țara, în special în zonele cu un număr mare de îmbolnăviri. În ultimele două luni, peste 40 de persoane au căzut victime acestor indivizi care îi sunau în numele unor rude infectate cu coronavirus. Polițiștii recomandă cetățenilor să nu ofere date personale la telefon, indiferent de calitatea invocată de interlocutor, să nu trimită sume de bani unor necunoscuți, să nu comunice sub nicio formă adresa, indiferent de pretextul invocat, și să sesizeze poliția dacă au suspiciunea că ar putea fi victima unei infracțiuni de înșelăciune. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să ia legătura imediat cu membrul familiei care se presupune că ar fi bolnav, pentru a se convinge de veridicitatea situației. E important să sunați pe numărul pe care îl aveți dumneavoastră, nu pe numărul oferit de persoana necunoscută. În cazul în care suspectați că ați putea fi victimele unei astfel de înșelăciuni, sesizați de urgență organele abilitate.