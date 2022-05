Un copil de un an, cel mai tânăr pescar din Sălaj

Nu, nu este o glumă. Cel mai tânăr pescar din Sălaj este Alex, un băiețel de un an, potrivit informațiilor furnizate pentru Magazin Sălăjean de secretarul Clubului Pescarilor Sălaj, Veronica Ispas.

Alex are carnet de pescar vizat și înregistrat în cadrul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj. „Da, a împlinit un an, îl cheamă Alex, provine dintr-o familie de pescari cu tradiție”, ne-a declarat Veronica Ispas, cea care a inițiat și „Energo Junior”, primul concurs de pescuit pentru copii din Sălaj. Ediția din acest an a concursului se va desfășura sâmbătă, 18 iunie, la Vârșolț. La concurs pot participa copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 14 ani, iar înscrierile se fac la sediul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj sau la numărul de telefon 0751180240.

Fotografie cu caracter ilustrativ