Turismul românesc în primele 9 luni ale anului: deşi piaţa de turism intern a stagnat, litoralul românesc rămâne principala destinaţie pentru vacanţele românilor

În ciuda provocărilor, sectorul turismului intern din România a demonstrat stabilitate şi capacitate de adaptare, cu o cerere masivă atât pentru destinaţiile de litoral, cât şi pentru cele din interiorul ţării. De asemenea, există semne pozitive pentru viitor: investiţiile continue în sectorul ospitalităţii din România şi programe precum „cardul de vacanţă” contribuie la dezvoltarea turismului local, transformând România într-o destinaţie competitivă atât pentru turiştii interni, cât şi pentru cei internaţionali, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Cele mai recente date privind turismul românesc sunt furnizate de Travelminit şi Litoralulromanesc.ro, care şi-au unit oficial forţele pe 1 octombrie, în urma autorizării şi finalizării achiziţiei companiei Litoralulromanesc.ro de către Szallas Group, grup din care face parte şi Travelminit.ro.

Odată cu încheierea sezonului turistic de vară, brandurile locale ale Szallas Group, Travelminit.ro – cea mai mare agenţie de turism online din România – şi Litoralulromanesc.ro – liderul pieţei vacanţelor la Marea Neagră – oferă informaţii esenţiale care ajută la analiza previziunilor pentru restul anului şi pentru 2025, bazate pe datele şi experienţele colectate în primele 9 luni, potrivit comunicatului.

Stagnare pe piaţa turismului intern: care au fost destinaţiile din România preferate de turişti anul acesta şi care a fost preţul mediu al unui sejur?

Conform cifrelor centralizate la sfârşitul lunii septembrie, deşi piaţa turismului intern a stagnat comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023, litoralul românesc a rămas principala destinaţie de vacanţă pentru sejururile de vară ale românilor, cu un cost mediu al pachetului aproape de cel din sezonul trecut. Analiza mai arată că preţul mediu pentru o noapte de cazare în România a crescut cu aproximativ 8% comparativ cu anul trecut, sectorul SPA/balneo înregistrând cea mai mare creştere, de 16%.

Cele mai populare destinaţii din România, conform preferinţelor utilizatorilor platformei Travelminit.ro, înregistrate în primele luni ale anului, includ regiunile montane şi marile oraşe precum Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu şi Sinaia. Preţul mediu pentru o noapte de cazare a crescut cu aproximativ 8% faţă de anul trecut, sectorul SPA înregistrând cea mai mare creştere, de 16%. Regiunile montane au urmat cu o creştere de 10%, iar oraşele cu 8%. Concret, o noapte de cazare pentru o persoană costă în medie 169 lei în zonele montane, 191 lei în destinaţiile SPA şi 161 lei în oraşe.

Pentru cupluri, un sejur de două nopţi a costat în medie 811 lei, reflectând o creştere de 6,5% faţă de anul trecut. Mai detaliat, un sejur de două nopţi pentru două persoane în zonele montane a costat în medie 775 lei, în oraşe – 694 lei şi în destinaţiile SPA – 908 lei. Călătoriile de familie de patru nopţi au arătat o creştere generală de 8,7% comparativ cu 2023, cu creşteri notabile în destinaţiile montane (2.038 lei), destinaţiile SPA (2.183 lei) şi oraşe (1.832 lei). Perioadele de călătorie cele mai populare în acest an au inclus weekendul de după începerea vacanţei şcolare, începând cu 21 iunie, weekendul prelungit de Sfânta Maria, din luna august, şi ultimele două weekenduri din iulie, se menţionează în comunicat.

Pentru vacanţa de vară, litoralul românesc a rămas principala destinaţie internă pentru români, deşi anul 2024 a adus o serie de provocări ca urmare a impactului pe care inflaţia l-a avut asupra bugetelor de vacanţă. Acest lucru i-a determinat pe turişti să se adapteze, alegând, de exemplu, să meargă la mare în capete de sezon. Cu toate acestea, compania Litoralulromanesc.ro a înregistrat o creştere a vânzărilor de aproximativ 20% comparativ cu 2023, raportând vânzări de peste 270 milioane lei, faţă de 224 milioane lei în sezonul trecut. Creşterea volumului de turişti a fost de aproximativ 14%, cu peste 265.000 de persoane care şi-au rezervat sejurul la mare în 2024 prin intermediul agenţiei de turism, dintre care 38% au plătit cu cardul de vacanţă.

„Rezultatele au depăşit previziunile noastre de creştere, ceea ce este cu atât mai remarcabil cu cât cifrele arată că piaţa vacanţelor la mare a stagnat în 2024. Creşterea s-a datorat încrederii turiştilor în serviciile pe care le oferim de peste 20 de ani. În plus, în 2024, am extins oferta de proprietăţi, cu peste 100 de unităţi noi incluse în portofoliu. Turiştii noştri au avut o ofertă mai variată şi beneficii suplimentare, cum ar fi acces gratuit la un parc de aventură din Neptun, un program pe care îl vom menţine şi în 2025. De asemenea, numărul rezervărilor online a crescut în acest an, unul dintre obiectivele noastre fiind continuarea proceselor de automatizare a fluxurilor de rezervare‟, spune Ionuţ Nedea, fondatorul Litoralulromanesc.ro.

Ce au căutat turiştii la vacanţele din 2024?

Pe litoral, turiştii români au preferat hotelurile de 3 şi 4 stele, iar cel mai mare interes a fost pentru pachetele all-inclusive şi cele care includ cazare, mic dejun şi servicii suplimentare, cum ar fi accesul la piscină, plaja privată şi locurile de joacă pentru copii.

Durata medie a sejurului a fost de 4,6 nopţi, iar valoarea medie a pachetului de cazare, de 544 euro pentru două persoane, a rămas la nivelul din 2023. În clasamentul staţiunilor preferate de români pentru vacanţa de vară, primele două poziţii sunt ocupate de Eforie Nord şi Mamaia, la o diferenţă foarte mică, cu menţiunea că Mamaia a înregistrat o creştere mai mare a numărului de rezervări faţă de 2023. Neptun-Olimp ocupă a treia poziţie.

În sezonul estival din 2024, nu au existat schimbări semnificative în ceea ce priveşte gradul de satisfacţie a turiştilor faţă de serviciile primite. Potrivit celor peste 15.000 de turişti care au oferit feedback la finalul sejurului lor pe litoral, curăţenia hotelurilor a fost evaluată cu 8,50 din 10, serviciile primite – cu 8,19, poziţionarea hotelului – cu 8,92, personalul – cu 8,46 şi raportul calitate-preţ – cu 8,08. Singura categorie care a obţinut o medie sub 8 (nota generală de 7,80) este cea referitoare la facilităţile unităţilor de cazare, note apropiate de cele din 2023.

Cum va arăta turismul din România în următoarea perioadă?

Privind spre viitor, Travelminit.ro îşi menţine optimismul cu privire la perspectivele turismului românesc. „Pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS), în timp ce călătoriile externe au crescut, turismul intern a reuşit să îşi menţină poziţia. Această cerere susţinută subliniază importanţa păstrării turiştilor în România şi îmbunătăţirea ofertei locale. Totuşi, competiţia internaţională continuă să ne provoace, ceea ce impune inovaţii şi îmbunătăţiri în sectorul turismului intern‟, spune Timea Imecs-Ambrus, CEO al Travelminit.ro.

„Credem cu tărie că, după 1 octombrie, când Litoralulromanesc.ro se alătură oficial Szallas Group, vom putea oferi un serviciu mai extins împreună. Partenerii din industrie vor beneficia de un acces mai larg la o audienţă extinsă, iar călătorii vor putea explora o gamă mai variată de opţiuni, de la vacanţe pe litoral la escapade în interiorul ţării. Împreună, aceste două platforme vor oferi o experienţă de călătorie mai fluidă şi diversificată, sporind atractivitatea României ca destinaţie turistică de prim rang‟, a completat Piotr Furmanski, CEO al Szallas Group.

Programul „card de vacanţă” va continua să susţină turismul intern până în 2026, stimulând românii să descopere destinaţiile locale. Investiţiile constante în sectorul ospitalităţii din România, precum cele 20 de deschideri programate în următorii doi ani, vor aduce aproape 2.000 de camere noi, crescând atractivitatea turismului intern. Aceste evoluţii, alături de investiţii strategice şi o piaţă robustă, conturează un viitor promiţător pentru turismul românesc în 2025 şi anii următori, se precizează în comunicat.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro