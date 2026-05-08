Traficul de persoane face victime și în Sălaj

La Zalău a avut loc zilele trecute întrunirea echipei interinstituționale județene pentru combaterea traficului de persoane, echipă organizată în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Cluj. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții directe în prevenirea, identificarea și combaterea acestui fenomen complex, cu accent pe cooperarea instituțională, identificarea pro-activă a victimelor, noile vulnerabilități sociale și modificările legislative recente. În cadrul întâlnirii au fost analizate date concrete privind evoluția fenomenului infracțional la nivel național și regional, cu informații relevante inclusiv pentru județul Sălaj. Statisticile prezentate pentru anul 2025 arată că la nivel național au fost identificate 707 victime ale traficului de persoane. 594 dintre victime au fost femei, iar 113 bărbați. 420 au fost persoane majore, iar 287 minori. În Sălaj au fost identificate trei victime. La nivel național, cele mai frecvente metode de recrutare au fost contactul direct (322 cazuri), metoda „loverboy” (173 cazuri) și recrutarea prin internet (110 cazuri). Aceste cifre demonstrează clar că traficul de persoane nu este un fenomen abstract, ci unul prezent, adaptabil și periculos, care necesită reacție rapidă și colaborare instituțională solidă.

