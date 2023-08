Toni Criste, sălăjeanul voluntar în salvarea bisericii de lemn din Derșida

Este a treia săptămână în care voluntarii și meșterii din cadrul Ambulanței pentru Monumente Sălaj lucrează la biserica de lemn din Derșida. Au fost decopertate și ultimele zone în care încă se mai afla vechea învelitoare de șindrilă, a fost lețuită aproape toată nava bisericii. Ca urmare a acestui fapt, s-a început baterea șindrilei și peste absida altarului.

Printre voluntarii activi în cadrul acestor campanii se numără și Toni Criste, un sălăjean din comuna Valcău de Jos. Tată, soț, iubitor de tradiție și valori ale Sălajului, Toni a fost prezent ca voluntar și la lucrările din Derșida. Temperaturile ridicate înregistrate în această perioadă au fost principalul adversary pentru voluntari. Căldura nu a împiedicat progresul lucrărilor. „Poate fi sesizat progresul noii învelitori în cursul acestei săptămâni. Și în acest răstimp am avut parte de atenția și grija localnicilor care ne-au adus băuturi răcoritoare, înghețată sau plăcinte. Zilele trecute am primit pe șantierul nostru familia Criste din Valcău de Jos. Toni Criste este unul dintre membrii activi ai comunității din Valcău de Jos, care s-a implicat în ultimii ani și la organizarea în comuna natală a programului Cultură`n Șură, program prin care este împărtășită bucuria teatrului cu cei care sunt departe de scenele orașului. După vizita făcută pe șantierul de la Derșida, am primit din partea Marei Criste un frumos desen inspirat de bisericuța de lemn la care lucrăm. A fost alături de noi și Silviu Băbțan, cu strămoși în sat dar care acum locuiește la Cluj. A făcut acest drum pentru a fi alături de noi și pentru a bate câteva bucăți de șindrilă la vechea biserică a bunicilor săi. Am vizionat împreună cu voluntarii prezenți la Derșida filmul de scurt metraj Șanțul, film inspirat din viața acestui sat”, este o parte din mesajul coordonatorilor de program. Miercuri, 30 august, împreună cu Biblioteca Județeană Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Primăria Comunei Bobota, Școala din Derșida și, desigur, Parohia Ortodoxă Derșida, Ambulanța pentru Monumente va organiza un eveniment destinat copiilor și tinerilor din comunitate, eveniment intitulat „Cultura pe uliță la Derșida” și care are în centrul său lucrările desfășurate la biserica de lemn din sat. Intervenția de punere în siguranță a bisericii de lemn din Derșida nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj.