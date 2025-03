TikTok introduce un nou instrument destinat limitării accesului adolescenţilor în cursul nopţii

TikTok a introdus un nou instrument menit să-i ajute pe adolescenţi să se liniştească seara, înainte de a merge la culcare şi să se poată desprinde de aplicaţie, transmite DPA.

Instrumentul Wind Down al aplicaţiei de video sharing porneşte automat după ora 22:00 în cazul în care utilizatorul are mai puţin de 16 ani, întrerupând alimentarea feed-ului For You prin preluarea completă a controlului asupra ecranului şi difuzarea unei muzici relaxante.

Compania ByteDance a anunţat că în săptămânile următoare vor fi testate şi unele exerciţii de meditaţie în cadrul acestui instrument.

Aceasta este pentru prima oară când o platformă social media impune în mod direct utilizatorilor un instrument de conştientizare, instrument care face parte dintr-o actualizare mai largă a TikTok.

De asemenea, aplicaţia de video sharing prezintă şi noi instrumente de control parental, printre care un instrument denumit Time Away, care le permite părinţilor să blocheze accesul copiilor la TikTok în anumite intervale de timp, cum ar fi prânzul sau cinele alături de familie, perioada în care se află la şcoală, noaptea sau în timpul unei sărbători.

Până în prezent, TikTok şi alte platforme de social media le-au permis părinţilor să stabilească perioada de timp pe care copiii o pot petrece în faţa ecranului în ore şi peste noapte, dar nu în intervale clare în timpul zilei.

Val Richey, şeful global TikTok pentru parteneriate, sensibilizare, încredere şi siguranţă, a precizat că platforma îşi propune să ofere ‘suport continuu’ pentru bunăstarea adolescenţilor. ‘Acest lucru înseamnă că explorăm noi modalităţi de a-i ajuta pe adolescenţi să-şi dezvolte obiceiuri digitale sănătoase’, a declarat el pentru Press Association, citată de DPA.

‘Nu poate fi vorba doar despre blocare şi prevenire. Trebuie să fie şi despre educaţie şi dezvoltare. Ideea este bazată pe unele studii pe care le-am analizat în legătură cu meditaţia care ajută la îmbunătăţirea calităţii somnului şi, cu siguranţă, cred că există mulţi oameni care vor rezona cu acest lucru. Am încercat să împingem lucrurile înainte şi să fim creativi – nu este ceva care s-a mai făcut înainte’, a mai susţinut el.

Actualizarea, parte a familiei TikTok’s Family Pairing Tools, care le permite părinţilor să-şi coreleze conturile proprii cu cele ale copiilor şi să le monitorizeze activitatea, adaugă şi o vizibilitatea crescută pentru părinţi în reţeaua TikTok a copiilor lor, putând să vadă cine urmăreşte postările copiilor şi ce conţinut blochează aceştia.

Val Richey a mai precizat că instrumentele Family Pairing încearcă să ajungă la un echilibru necesar între independenţa copiilor şi monitorizarea acestora de către părinţi.

‘Acesta este cu exactitate echilibrul pe care încercăm mereu să-l atingem între a le oferi adolescenţilor puţină libertate şi intimitate, dar şi asigurându-ne că părinţii dispun de suficient controla asupra a ceea ce fac adolescenţii şi crearea unui mediu în care se pot desfăşura conversaţiile importante’ dintre părinţi şi copii, a mai declarat el.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro