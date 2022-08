TANCZOS BARNA: „Pentru arderea deşeurilor se va deschide dosar penal, iar pedeapsa este între 3 şi 5 ani”

Persoanele care s-au specializat în activităţi ilegale în domeniul deşeurilor trebuie să intre pe calea legalităţii şi să-şi autorizeze activitatea iar pentru arderea deşeurilor se va deschide dosar penal, pedeapsa fiind între 3 şi 5 ani, a declarat, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, în timpul unei acţiuni de control derulată de către autorităţi în zona Bolintin Vale, relatează Agerpres.

„Nu există formă legală pentru aceste activităţi. Am venit, am constatat acest lucru, cantităţile vor fi confiscate şi recomand încă o dată persoanelor care s-au specializat în această activitate (colectare deşeuri fier vechi, n.r.) să obţină formele legale şi să desfăşoare activitate în mod legal. Pentru arderea deşeurilor se va deschide dosar penal, iar pedeapsa este între 3 şi 5 ani. Se vor confisca materialele şi va fi un prejudiciu pentru acea persoană fără doar şi poate. Se vor aplica amenzile de rigoare pentru activitate ilegală pe partea economică şi sper ca cei care s-au specializat în aceste activităţi să intre pe calea legalităţii şi să-şi autorizeze activitatea. Pot să se intereseze la vecinul care a făcut aceste demersuri… Trebuie să scoată autorizaţie pentru locaţie, trebuie să aibă terenul în proprietate sau în chirie, trebuie să autorizeze platforma, trebuie să betoneze etc. Sunt condiţiile legale pe care vecinii le au şi unde am văzut că există forme, deja, într-o anumită măsură. Sunt zeci de mii de kilograme de deşeuri arse ilegal aici. Se va cântări toată cantitatea în momentul confiscării şi va intra într-un circuit de valorificare legală”, a afirmat Tanczos.

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), Jandarmeria Română şi Poliţia Română, alături de ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, au descins, joi dimineaţa, în zona Bolintin Vale, pentru surprinderea activităţilor ilegale din domeniul deşeurilor, informează ministerul de resort.

„În această dimineaţă, Garda Naţională de Mediu (GNM), împreună cu Jandarmeria şi Poliţia au descins în zona Bolintin Vale, pentru surprinderea activităţilor ilegale din domeniul deşeurilor. În teren sunt 15 echipe de control, formate din 30 de comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, 35 de poliţişti din cadrul Poliţiei Române, Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Ordine Publică şi 60 de jandarmi”, precizează sursa citată.

Conform ministerului, 13 dintre cele 15 echipe descind în 13 puncte în care se presupune că se desfăşoară activităţi de colectare de deşeuri feroase şi neferoase, precum şi dezmembrări auto, fără a deţine acte de reglementare. Totodată, alte două echipe verifică transporturile de deşeuri din zonă.

