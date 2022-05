Szabo Robert, sălăjeanul campion la raliu căruia îi curge benzină prin vene, dar care conduce un bolid electric de 800 de cai putere

Szabo Robert este cunoscut pentru nenumăratele titluri de campion la raliu obținute în ultimii ani la nivel local și regional. Pasiunea lui Robert pentru mașinile cu motoare pe benzină a ajuns departe. A investit zeci de mii de euro în modele consacrate, le-a modificat, le-a pregătit pentru curse și a câștigat de multe ori.

Numai că oamenii se schimbă și vremurile se schimbă. Robert nu credea vreodată că va ajunge să conducă o mașină electrică. Întâmplarea a făcut să parcurgă câteva sute de kilometri cu o astfel de mașină propulsată de energia electrică. S-a îndrăgostit pe loc de mașină și nu a stat pe gânduri. Așa a ajuns în proprietatea sa un model Tesla de 800 de cai putere. Robert spune că mașina are dotări venite parcă dintr-o altă lume.

Oprește singură la auzul echipajelor de poliție

Mașina pe care o conduce Robert este una cu dotări desprinse parcă din filmele de ficțiune. „Mai mulți prieteni mi-au spus că sângele meu este infectat cu benzină, că este cel mai infectat cu benzină aici, în zona noastră, a Sălajului. Îmi spuneau că eu sunt ultimul om care își va cumpăra o mașină electrică. Lumea s-a schimbat, iar performanțele acestei mașini electrice de familie pe care o dețin acum m-au impresionat. Are 800 de cai putere și ajunge la 100 de kilometri pe oră în 2,8 secunde. E mult mai rapidă ca o mașină de raliu. Niciodată n-am crezut că o să-mi cumpăr o mașină electrică, eram sută la sută convins că voi conduce doar mașini cu motoare clasice, pe benzină. Numai că a venit momentul să duc cuiva o mașină electrică. Am condus-o 200 de kilometri. Am rămas afiș, nu mi-a venit să cred că o mașină electrică poate avea asemenea performanțe, cu o astfel de accelerație. Eu vă spun despre mașina mea de concurs, cea pe benzină. Este o mașină foarte performantă, foarte bine pregătită și foarte scumpă. Presupune foarte mulți bani ca să fie în top. Ei, vine cineva cu o mașină electrică așa cum este a mea și se ia la întrecere cu mine, cu mașina mea de raliu. Este clar, modelul electric pe care îl dețin eu va câștiga. Mașina mea de raliu, cea pe benzină, atinge suta în 3,2 sau 3,3 secunde, vorbesc de o mașină care consumă în regim de raliu și câte 100 de litri de benzină la fiecare 100 de kilometri parcurși. Și vine o mașină electrică și mă depășește. Este incredibil ce mașini au apărut pe piața automobilistică internațională”, mi-a spus Robert.

Mașina care dansează

Robert râde și îmi arată mașina sa electrică. Ușile se ridică asemenea aripilor unui fluture. A fost concepută să fie impunătoare. Dispune de un sistem complex de camere video, are o autonomie de aproximativ 400 de kilometri atunci când este condusă normal și în jur de 300 de kilometri în modul sportiv. Automobilul are inclusiv un program care îi permite să simuleze un fel de dans prin mișcări de du-te-vino, fără șofer. „Vă dați seama, eu am parcurs cu această Tesla aproximativ 3.000 de kilometri fără să plătesc un leu. Am încărcat-o gratuit în stațiile de încărcare. Mașina oprește singură la stop, acordă prioritate, oprește la auzul sau la vederea echipajelor de poliție, parcările sunt gratuite pentru asemenea mașini, sunt orașe unde nu plătești impozit, este extraordinar”, mi-a mai spus Robert.

Benzina care curge prin vene

„Din afară, ca utilizator de mașini pe benzină și motorină, vezi numai minusurile unei mașini electrice, dar tu nu ai condus până acum așa ceva. Te urci la volanul unei mașini electrice și rămâi șocat de performanțele acesteia. Așa am pățit și eu”, a încheiat Robert.