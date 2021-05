Cu părinteasca purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte

Petroniu, Episcopul Sălajului, în colaborare cu Parohia Ortodoxă

Fetindia, reprezentată prin Pr. paroh Crăciunaș Adrian, cu ocazia

Sărbătorilor Pascale am desfășurat proiectul de asistență socială și

filantropică ,, SUS INIMILE”.

În cadrul proiectului am organizat colectă de alimente, haine,

detergenți, legume și fructe pe care le-am oferit în dar celor 170 de

copii și 280 persoane vârstnice de la Casele de copii din Jibou, Cehu

Silvaniei, Fizeș și Hereclean și Casele de bătrâni din Jibou, Crasna și

Bic.

Îi încredințăm de aleasă prețuire pe toți cei care au sprijinit și în

acest an proiectul nostru, mulțumindu-le pentru jertfă, pentru lecția de

omenie și milostenie. Rugăm pe Dumnezeu să răsplatească fiecăruia în

parte, înmulțind în casele lor tot binele și dăruind tuturor sfințire

neștearsă.

Pr. Crăciunaș Adrian

