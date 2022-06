Stațiunea Tășnad, preferată de pensionarii sălăjeni

Tot mai mulți pensionari din Sălaj aleg Stațiunea Tășnad din considerente care țin de prețurile mai mici practicate de unitatea de turism și relaxare din județul vecin. În baza unei înțelegeri cu Primăria Tășnad, pensionarii sălăjeni au primit o reducere semnificativă a tarifului de intrare în ștrand, spun reprezentanții pensionarilor sălăjeni.

Conducerea CARP Sălaj a anunțat în ședința lunară a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice că numărul pensionarilor care preferă Stațiunea Tășnad este în creștere, iar motivele sunt unele de natură financiară. „S-au deschis Băile Boghiș și este bine că s-au deschis. Noi am avut pensiunea ocupată aproape în totalitate în prima săptămână de la deschiderea băilor. Dar, în perioada următoare, gradul de ocupare al pensiunii a fost aproape de zero, iar asta pentru că numărul persoanelor care au frecventat băile a scăzut. Unii nu au știut că s-au deschis aceste băi, iar alții au constatat că intrarea este de 40 de lei de persoană și mulți nu își permit acest tarif. Noi frecventăm foarte des Băile Tășnad, cele de la Boghiș fiind închise până acum. Printr-o înțelegere cu Primăria Tășnad, de la 25 de lei cât costă intrarea pentru o persoană, am primit o reducere de 10 lei, iar pensionarii din Zalău intră cu 15 lei în ștrandurile unității. Am fost nevoiți să avem și câte trei autocare într-o zi pentru a putea acoperi solicitările”, a declarat Ioan Ivașcău în cadrul ședinței.