Stație meteorologică montată de vânătorii de furtuni „Severe Weather Alert” în cătunul Călin

foto: Severe Weather Alert-Sălaj/Mihai Crișan

Tinerii sălăjeni care alcătuiesc grupul pasionaților de meteorologie „Severe Weather Alert” au anunțat în această seară că au montat o nouă stație meteorologică ce le va permite monitorizarea vremii și anunțarea în timp util a eventualelor furtuni.

„Vă anunțăm cu mare bucurie că am făcut încă un pas în dezvoltarea proiectului Severe Weather Alert! Azi am reușit să amplasăm o nouă stație meteorologică Eurochron EFWS 2900, din propriul buget, în cătunul Călin care aparține de satul Preoteasa, comuna Valcău de Jos, cota 700 m, în Munții Plopiș, pe proprietatea domnului Filip Crăciun, căruia îi mulțumim mult pentru amabilitatea de a ne ajuta în instalarea acestei stații, iar după cum am spus încă de la început, investițiile în infrastructura și aparatura care duc la dezvoltarea proiectului, sunt o prioritate pentru noi, pentru a avea o precizie cât mai mare în prognozele viitoare, iar în acest moment avem funcționale propriile stații meteorologice în Zalău și Călin, precum și cele cu care avem parteneriat în Nușfalău, Guruslău și Hida, pe partea Central Vestică a județului”, au anunțat pe contul de facebook „Severe Weather Alert”, tinerii din grup. Pasionații de meteorologie au adăugat că motivele pentru care au amplasat stația în această zonă sunt clare: „deoarece avem drumuri care traversează zone din județ care ajung la altitudini maxime de 500-700 metri, ne ajută foarte mult să vedem cum este temperatura la înălțime, să vedem care e limita de îngheț și zona de unde ploaia se transformă în lapoviță și ninsoare, apariția poleiului, toate aceste fenomene reprezentând un posibil pericol pentru participanții la trafic. De asemenea, cele mai multe fronturi de precipitații vin dinspre Sud-Vest, iar Munții Plopiș sunt primii loviți de aceste fronturi. Prin urmare, noi vedem mai ușor evoluția fronturilor în funcție de datele pe care le înregistrează stația în timp real. Este zona cu cele mai importante cantități de precipitații din județ.”