Sprijin pentru copiii familiilor vulnerabile din Zalău

Pentru a veni în sprijinul familiilor vulnerabile de pe raza municipiului Zalău, respectiv în vederea asigurării accesului la educaţie a copiilor acestora, Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, acordă un stimulent educațional sub formă de tichet social, în baza legislației în vigoare. Beneficiază de stimulent educațional sub formă de tichet social copiii care provin din familiile pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim de incluziune, componenta ajutor pentru familia cu copii și sunt înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar. Pentru mai multe informații, persoanele îndreptățite să primească această formă de sprijin se pot adresa Direcției de Asistență Socială Zalău, telefon 0260/661769, interior 108.

Share Whatsapp Email