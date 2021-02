Sporurile bugetarilor vor fi înlocuite cu „bonificații de eficiență”

Bugetarii mai pot sta liniștiți în privința sporurilor pe care le primesc, cel puțin în acest an. întrucât sporurile pe car ele încasează nu vor fi tăiate. Vicepremierul României, Hunor Kelemen, a anunțat că, deși în acest an nu se va „umbla” la sporurile bugetare, începând din anul viitor acestea vor fi înlocuite, cel mai probabil, cu sume de bani ce vor fi acordate în funcție de eficiența fiecărui angajat. Aceste sume se vor numi „bonificații de eficiență„. Așadar, chiar dacă majoritatea sporurilor primite de bugetari vor fi eliminate din 2022, totuși, cei care vor fi eficienți în munca pe care o desfășoară vor primi bonificații. Astfel, funcționarii care obțin rezultate și fac performanță vor fi recompensați de stat, astfel încât pierderea sporurilor ar putea fi compensată de alte sume de bani. Diferența va fi aceea că, pentru aceste bonificații, eficiența muncii va trebui demonstrată. „Urmează un proiect de lege prin care toate sporurile vor fi discutate. Marea majoritate a sporurilor vor fi anulate, fiindcă nu se poate prin ordonanţă de urgenţă. Trebuie o analiză foarte serioasă”, a declarat viceprim-ministrul Hunor Kelemen. În acest an, sporurile salariale vor fi menținute în salariile de bază ale funcționarilor. Din anul viitor urmează să fie adoptată o nouă lege a salarizării care va stabili în ce condiții și cine va mai primi recompense materiale.„În acest an sporurile rămân în venitul de bază. Cele mai multe sporuri ar trebuie să dispară. Eventual pentru ordonatorii principali de credite trebuie lăsată posibilitatea de a da premii pentru cei care au performanţă, pentru cei care au eficienţă. Atunci se poate diferenţia între oameni care îşi fac treaba aşa cum trebuie. Dar e nevoie de o analiză, nu se poate face într-o lună o asemenea analiză şi nu se poate prin ordonanţă de urgenţă”, a subliniat liderul UDMR. Problema sporurilor acordate bugetarilor și eliminarea acestora este una dintre cele discutate probleme în cadrul actualei guvernări. Deși reprezentanții coaliției au anunțat că toate sporurile vor fi tăiate, ulterior au revenit asupra acestei decizii și s-au pus de acord ca acestea să fie menținute în acest an și eliminate printr-o viitoare lege a salarizării, probabil din 2022.

Foto: Magazin Sălăjean