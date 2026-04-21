Site-ul la control (VI)

În era digitală, site-urile instituțiilor publice au devenit principalul canal de comunicare între administrație și cetățeni. Prin intermediul acestora, cetățenii pot afla informații utile despre servicii, programe, proiecte sau decizii administrative, fără a mai fi nevoiți să meargă la sediile instituțiilor.

Un site oficial al unei instituții publice trebuie să fie clar structurat, ușor de accesat și actualizat constant. În general, aceste platforme includ secțiuni dedicate anunțurilor publice, comunicatelor de presă, legislației, programului de lucru, dar și informațiilor despre conducerea instituției. De asemenea, multe site-uri oferă formulare online sau posibilitatea de a descărca documente necesare pentru diverse solicitări.

Un alt element important îl reprezintă transparența. Publicarea bugetelor, a proiectelor aflate în dezbatere publică sau a rapoartelor de activitate contribuie la consolidarea încrederii dintre cetățeni și instituțiile statului. Astfel, site-urile devin nu doar surse de informare, ci și instrumente prin care administrația își demonstrează deschiderea față de comunitate.

Ne propunem un serial în care să analizăm succint siteurile din județ și să tragem un semnal de alarmă acolo unde lucrurile lasă de dorit.

12. Casa Județeană de Pensii Sălaj – www.cjpsalaj.ro

Site corelat cu cel al Casei Naționale, plin de informații utile, îți poți face cont să vezi ce pensie vei avea. La datele locale, situația cam scârțâie: situațiile financiare sunt din 2023, situația plăților este inexistentă, lipsește codul de conduită. Ultimul plan de integrare e din 2024. Cu puțină atenție și dedicație ar putea fi un site de top.

13. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj – www.itmsalaj.ro

Plin de lipsuri și pagini inactive. Paginile cu formulare sunt inactive, lista agenților de plasare a forței de muncă e din 2024, formularele SSM nu sunt active, la fel cererile REVISAL, programul anunal de achiziții e din 2024, raportul de evaluare a implementării Legii nr 52 e tot din 2024. Ultimul comunicat de Inspecția Muncii e din 2023. E de muncă pe site-ul acesta!

M. S.

