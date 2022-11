Se prelungește Rabla pentru mașini

Programele prin care se pot cere bani de la stat pentru cumpărarea de mașini noi, Rabla Clasic și Rabla Plus, au o nouă sesiune de înscrieri, până la finalul lunii ianuarie 2023, după cum a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Pentru acest an, regulile celor două programe Rabla au suferit o serie de modificări importante, printre care și posibilitatea de a casa două mașini, dar și obligația de a casa o mașină și în cazul programului Rabla Plus. Cu excepția sumelor ce pot fi cerute prin intermediul fiecăruia dintre cele două programe Rabla, procedurile ce trebuie urmate de o persoană fizică pentru a primi bani de la stat pentru a-și înlocui mașina, atât în cazul Rabla Clasic, cât și în cel al programului Rabla Plus, sunt aproape identice.

