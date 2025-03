Din nefericire, numărul sălăjencelor care aleg să devină mame scade de la un an la altul. Mai îngrijorător este că vârsta la care tot mai multe sălăjence nasc este în creștere. România doboară praguri demografice cu o viteză alarmantă: dacă în 2011, numărul de nou-născuți a scăzut pentru prima dată sub 200.000, în doar 13 ani, până în 2024, acesta s-a redus la sub 150.000. În ultimii 30 de ani, România a cunoscut o schimbare semnificativă și în ceea ce privește vârsta la care femeile devin mame. Analiza realizată de portalul clubulcopiilor.ro arată că tot mai multe femei din România fie aleg să nu devină mame, fie amână momentul maternității. Dacă în trecut, multe nașteri aveau loc la vârste fragede, în prezent, multe femei aleg să aibă copii după 30 de ani, iar numărul mamelor cu vârsta între 35 și 39 de ani a crescut în România cu 174 la sută față de 1990, conform clubulcopiilor.ro. Această tendință vine cu un efect secundar important: din ce în ce mai multe femei din categoria 35-44 de ani ajung să nu mai aibă copii deloc. Dacă în 1992 doar 10 la sută dintre femeile din această categorie nu aveau copii, în 2021 procentul aproape s-a dublat, ajungând la 19 la sută. Cu doar 14 la sută dintre femeile cu vârsta între 35 și 44 de ani fără copii, Sălajul se află sub media națională și reușește să păstreze un echilibru între schimbările sociale și valorile familiale. Într-un context național în care tot mai multe femei amână sau renunță la maternitate, județul continuă să ofere un mediu stabil pentru creșterea familiei. Dezvoltarea economică, accesul la educație și apropierea de județele Cluj și Bihor creează oportunități pentru tineri, contribuind la menținerea unui ritm echilibrat de creștere a populației. Totuși, potrivit Institutului Național de Statistică (INS), rata fertilității totale a scăzut în Sălaj la 2,1 copii per femeie în 2023, mult sub pragul de înlocuire a generațiilor de 2,3 copii per femeie. Scăderea numărului de nașteri, combinată cu fenomenul migrației, a dus la o reducere a populației tinere și la o îmbătrânire progresivă a județului. clubulcopiilo.ro este un director web unde părintii pot găsi cu usurință informatii despre grădinițe și creșe, parcuri tematice, locuri de joacă, cursuri de perfecționare și inițiere, idei pentru excursii în natură, atracții turistice, restaurante prietenoase cu copiii precum si diverse evenimente adresate familiilor din România.

