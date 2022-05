Sălajul, văzut prin ochii lui Gheorghe Mureșan, cel mai înalt român

Are 2,31 metri, a jucat mulți ani în NBA (National Basketball Associatian), a fost personajul principal din filmul american „Uriașul meu”, film în care a făcut echipă cu Billy Crystal, și a ajuns un important ambasador al sportului în întreaga lume. Gheorghe Mureșan, fostul jucător de baschet, are o puternică legătură cu Sălajul, un județ despre care spune că i-a completat viața, iar asta pentru că soția sa este sălăjeancă.

Pe Gheorghe Mureșan l-am întâlnit de mai multe ori în ultimii ani. A venit în Sălaj cu diferite ocazii. A fost invitat de o companie multinațională pentru a le vorbi tinerilor despre importanța mișcării în viața de zi cu zi, dar și pentru a promova activități comerciale, inclusiv programe de sprijin pentru tineri și fermieri. Așa l-am întâlnit prima oară în localitatea sălăjeană Tămașa. Fusese invitat de organizatorii unui program de sprijin agricol. Eu am puțin peste 1,90 metri, dar m-am simțit extrem de mic atunci când Ghiță s-a apropiat de mine. L-am salutat, m-am prezentat și mi-a întins mâna. Părea dintr-o altă lume, emana omenie, bunătate și mult bun simț. A stat de vorbă cu zeci de localnici din Tămașa, au venit și autoritățile din Cuzăplac să-l vadă. A, era să uit, îmi amintesc perfect. Le-a adus tinerilor din sat panouri de baschet și multe mingi. A fost cadoul lui Gheorghe Mureșan pentru comunitatea locală. L-am rugat să stea de vorbă cu mine, să povestim despre lume, despre sport.

Sportul și viața

Localnicii erau mirați atunci de înălțimea românului devenit un simbol. O tanti ceva mai în vârstă își scuipa în sân, nu-i venea să creadă că există oameni atât de înalți. Ghiță a coborât dintr-o Toyota, o mașină adaptată pentru nevoile celui mai înalt român. Recunosc, am fost impresionat și eu. Am pornit reportofonul și am vorbit. „Mi-am încheiat cariera sportivă, dar am decis că este important să le vorbesc tinerilor despre sport, să îi ajut să facă sport. Este deosebit de important ca tinerii să înțeleagă cât de important este sportul în viața noastră. Uitați-vă câte boli sunt în lume, câte probleme de sănătate are generația tânără, câte probleme de obezitate. Sportul vine să rezolve problema asta, sportul poate și educa, sportul înseamnă și socializare, disciplină. Eu nu le spun tinerilor să facă baschet, eu le spun să practice orice sport vor ei, să se simtă bine. Asta fac eu acum și asta am de gând să fac și de acum înainte, să-i conving pe tineri să facă sport”, mi-a spus atunci Gheorghe Mureșan. L-am întrebat pe Ghiță Mureșan despre Sălaj. Uriașul nostru a zâmbit, mi-a spus că îi este drag Sălajul, că vine rar pe la noi, e plecat cu anii în Statele Unite ale Americii, dar dorul de casă rămâne, iubește Clujul, iubește România. „Sălajul este un județ mic, dar este foarte frumos pentru că oamenii de aici sunt buni. Oamenii sunt cei mai importanți, uitați-vă ce oameni buni sunt aici, lângă noi, asta înseamnă mult în ziua de azi”, mi-a mai spus Gheorghe Mureșan. Timpul a trecut, anii au trecut, iar pe fostul mare baschetbalist l-am întâlnit la Zalău. A fost invitat de compania Tenaris la un important eveniment de promovare a sportului. Sute de oameni au venit atunci să îl vadă, să se fotografieze cu marele Ghiță. Românul a dat autografe, a zâmbit, a jucat baschet cu elevii, a fost o atmosferă deosebită. Atunci am stat de vorbă din nou și nu se schimbase.

Sport și toleranță

Ultima oară am vorbit cu Gheorghe Mureșan la un eveniment organizat de Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău pe tema prevenirii agresiunilor fizice sau psihice în rândul elevilor. A participat virtual la întâlnire, dar bunul simț era în continuare la purtător. Le-a explicat elevilor că sportul nu trebuie să însemne doar sănătate, ci și toleranță, înțelegere. „Locuiesc în America de 28 de ani și sunt plecat din România de 29 de ani. Aici, în America, lucrez cu mulți copii, organizez tabere, turnee și campionate de baschet. Cei mai mulți copii cu care lucrez au între 6 și 14 ani. Folosim sălile de sport din școli, lucrăm cu elevii, sunt și ambasador la Washington Wizards și lucrez cu echipa în probleme de relații publice. Au fost experiențe de bullying în America. Au fost fenomene de agresiune fizică și psihică. La noi, prima regulă este că avem toleranță zero pentru acest fenomen. Orice caz de bullying pe care îl întâlnim, este eliminat. Nu sunt excepții. Pe acei copii care provoacă situații de bullying îi scoatem din echipă, din tabără. Chiar și din campionatele de baschet îi scoatem afară pe cei care agresează verbal sau fizic. Asta este regula și nu facem excepții. Nu permitem o vorbă jignitoare în echipă, în campionat. Nimeni nu trebuie să aibă de suferit. În 16 ani de activitate, doi copii am eliminat din taberele și campionatul de baschet pentru că le-au adresat altora cuvinte jignitoare. Nu este posibil așa ceva. În școala din America, din câte știu eu, fenomenul de bullying nu este tolerat. Respectul trebuie să fie o regulă”, le-a spus „Big Ghiță elevilor de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău. Gheorghe Mureșan continuă să promoveze sportul, să vorbească despre sport, coordonează centre sportive și încearcă să-i atragă pe copii spre sport.