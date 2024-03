Sălajul și joaca de-a ambalajele și garanția

Mai multe mesaje primite pe adresa electronica a redacției cotidianului Magazin Sălăjean sesizau faptul că în Zalău sunt magazine de cartier unde sistemul privind preluarea ambalajelor în cazul sistemului național de restituire a garanțiilor nu funcționează. Este vorba despre magazine mici, de la colțul străzii, probabil. Voiam să vedem în ce măsură sunt probleme în funcționarea noului sistem. Am solicitat un punct de vedere de la Garda de Mediu Sălaj, instituție care, potrivit legislației în vigoare, are un rol important în aplicarea noului sistem. În răspunsul trimis redacției noastre, comisarul șef al Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Sălaj, Răzvan Fazacaș, a declarat că „la nivelul Comisariatului Județean al GNM, în anul 2024 nu am efectuat controale la comercianții care au obligația preluării ambalajelor și care fac obiectul HG 1.074/2021. În conformitate cu art. 6, alin.1, lit. g, privind situațiile de refuz a restituirii garanției, comercianții au obligația să preia în punctele de returnare toate ambalajele SGR returnate de consumatori sau de utilizatori finali să restituie acestora valoarea garanției în momentul returnării ambalajelor SGR. Nerealizarea obligațiilor sus menționate constituie contravenție. Constatarea și sancționarea acestora este de competența Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.” Contactat telefonic, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Sălaj, Dorel Fechete, a spus că sălăjenii cărora le sunt refuzate ambalajele în cadrul programului de returnare pentru restituirea garanției trebuie să se adreseze comisarilor în protecția consumatorilor cu o petiție, sesizarea fiind urmată de verificări și aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare. Desigur, sistemul este unul care dă deja rezultate având în vedere creșterea interesului pentru ambalajele din plastic, care nu mai sunt aruncate la întâmplare, pe câmp sau la marginea văii. Problema este alta. Nu toți agenții economici au fost informați despre aplicabilitatea sistemului, nu toți au spațiile necesare depozitării ambalajelor returnate, iar alții nu știu ce să facă cu aceste ambalaje, unde să le predea și în ce condiții. Să fie oare de vină lipsa unor campanii clare de conștientizare și promovare printre agenții economici din Sălaj a noului sistem de returnare/garanție? Bun, haideți să vă spunem noi cine aplică amenzi agenților economici care nu vor să preia ambalajele de la cumpărători. Potrivit legislației în vigoare, Garda de Mediu, Administrația Fondului pentru Mediu și Protecția Consumatorilor sunt cele trei instituții care trebuie să se implice pentru aplicarea noului sistem și pentru sancționarea celor care nu îl respectă.

