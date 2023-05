Sălajul, printre județele unde se bea de se stinge

Din păcate, numărul sălăjenilor care beau din ce în ce mai mult este în creștere, dar și numărul consumatorilor din rândul tinerilor este îngrijorător, o spun tot mai mulți medici de familie.

Datele Ministerului Sănătății arată că și în România, consumul excesiv de alcool este o problemă majoră, în special în rândul bărbaților. În medie, peste o treime dintre adulții din România au declarat că episodic consumă alcool în exces (consum episodic excesiv de alcool) cel puțin o dată pe lună, ceea ce reprezintă una dintre cele mai ridicate rate din Uniunea Europeană (35 la sută comparativ cu 19 la sută în medie în UE). Cu toate acestea, există o disparitate de gen puternică între femei și bărbați în ceea ce privește consumul excesiv de alcool; mai mult de jumătate dintre bărbați (53 la sută) raportează un astfel de comportament, spre deosebire de femei, în cazul cărora comportamentul a fost raportat de mai puțin de una din cinci femei (18 la sută). Aproape două cincimi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani din România au declarat în 2019 cel puțin un episod de consum excesiv de alcool în cursul lunii precedente, un procent similar cu media UE. Consumul episodic excesiv de alcool este definit ca fiind consumarea a șase sau mai multe băuturi alcoolice cu o singură ocazie pentru adulți și a cinci sau mai multe băuturi alcoolice pentru copii, conform State of Health in the EU. Datele guvernamentale mai arată că profilul de țară din 2021 în ceea ce privește sănătatea România înregistrează o situație mai gravă decât majoritatea țărilor UE în ceea ce privește mulțifactori de risc, inclusiv starea de ebrietate la adolescenți și consumul ocazional excesiv de alcool (adulți). Unele dintre cele mai importante boli sau probleme cu decese atribuibile consumului de alcool sunt bolile datorate abuzului de substanțe, bolile digestive, violența și autoviolența, infecțiile respiratorii și tuberculoza, accidentele rutiere, neoplasmele, accidentele neintenționate, bolile cardiovasculare și bolile neurologice.

Berea, în topul preferințelor

Berea este în topul preferințelor și pentru sălăjeni, asta poate și pentru că este mai ieftină decât alte băuturi alcoolice. Pălinca ocupă și ea un loc important pentru consumatorii din județ. Totuși, statistic vorbind, Sălajul nu este în topul județelor în privința consumului de băuturi alcoolice, dar numărul celor care beau tot mai mult este îngrijorător.