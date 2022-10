Sălajul îmbătrânește! Tot mai puține nașteri

Chiar dacă la finalul lunii august natalitatea a înregistrat o creștere comparativ cu luna anterioară, în ansamblu numărul nașterilor în Sălaj este într-o continuă scădere. Un ultim raport cu privire la „principalii indicatori economico-sociali ai județului pentru luna august 2022”, realizat de Direcția Județeană de Statistică Sălaj, indică faptul că în luna precizată numărul născuţilor-vii înregistraţi a fost de 238 de persoane, în creștere cu 28,6 la sută faţă de luna iulie. În perioada ianuarie – august 2022 s-au născut 1.431 copii, în scădere cu 10,1 la sută faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. Rata de natalitate, în luna august a acestui an, a fost de 11,9 născuţi-vii la 1000 locuitori (9,2‰ în luna iulie 2022 şi 9,5‰ în luna august 2021), iar în primele opt luni a fost de 8,9‰, faţă de 9,9‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Mai puține decese în primele opt luni ale anului

Numărul decedaţilor înregistraţi, în luna august a acestui an a fost de 273 persoane, în creștere cu 15,7 la sută faţă de luna iulie a acestui an şi cu 34,5 la sută faţă de luna august a anului trecut. În primele opt luni lae anului s-au înregistrat 2.201 de decese, în scădere cu 4,5 la sută faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Rata de mortalitate, în luna august a acestui an a fost de 13,6 decedaţi la 1000 locuitori (11,8‰ în luna iulie 2022 şi 10,1‰ în luna august 2021), iar în primele opt luni ale anului a fost de 13,7‰, faţă de 14,3‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Sporul natural înregistrat, în luna august 2022, indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al decedaţilor de 35 persoane (-51 persoane în luna iulie 2022 şi -12 persoane în luna august 2021). În perioada ianuarie- august 2022 sporul natural a fost de -770 persoane (-714 persoane în aceeași perioadă a anului trecut).

foto cu caracter informativ