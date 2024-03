Roxana Câmpean a pus Sălajul pe harta performanței la concursurile de majorete

Începutul acestei luni a reprezentat pentru Clubul Sportiv „Alegria” din Zalău una dintre cele mai victorioase participări la Campionatul Național de Majorete, desfășurat la Cluj-Napoca, în Sala Sporturilor „Horia Demian”. Adunând peste 800 de sportivi, competiția a reprezentat primul pas spre obținerea calificării la Campionatul European de Majorete organizat de World Association of Majorette-Sport and Twirling, campionat ce se va desfășura în orașul Teplice din Cehia, în perioada 24 – 26 mai 2024. Clubul Sportiv „Alegria” a fost reprezentat la Campionatul Național de Majorete de 10 echipe și de 17 non-formații (solo/duo/trio), toți cei 156 de sportivi obținând, în baza premiilor și locurilor câștigate, calificarea la Campionatul European din Cehia. Sub îndrumarea antrenoarei Roxana Câmpean, majoretele din Zalău au confirmat că premiile obținute anul trecut în Croația nu au fost o pură întâmplare, reușind să repună pe harta performanței orașul Zalău cu încă 18 medalii, din care 6 de aur, 5 de argint și 7 de bronz. Astfel, sportivii Clubului Sportiv „Alegria” au obținut următoarele premii:

Echipe

– Locul 1: Echipe – Alegria Senioare – categoria Open pom-pom L1

– Locul 1: Echipe – Alegria Junioare – categoria Pom-pom L1

– Locul 1: Echipe – Alegria Pinky Stars cadete – categoria Open pom-pom L1

– Locul 1: Echipe – Alegria Shiny Stars cadete – categoria Open pom-pom L0

– Locul 2: Echipe – Alegria Cadete – categoria Pom-pom L1

– Locul 3: Echipe – Alegria True Colors cadete – categoria Pom-pom L0

– Locul 3: Echipe – Alegria Cadete – categoria Tradițional L1

– Locul 3: Echipe – Alegria Steluțe cadete – categoria Tradițional L0

– Locul 4: Echipe – Alegria Junioare – categoria Tradițional L1

– Locul 4: Echipe – Alegria Senioare – categoria Tradițional L1

Non-formații

– Locul 1: solo cadete open pom-pom – Miruna Lazăr

– Locul 1: duo pom-pom – Ilinca Margin și Daria Pop

– Locul 2: solo junioare open pom-pom – Maria Ciortea

– Locul 2: solo senioare open pom-pom – Mălina Aioanei

– Locul 2: solo junioare pom-pom – Mara Ciurean

– Locul 2: duo junioare pom-pom – Alessia Sas și Andreea Simișnean

– Locul 3: trio junioare pom-pom – Alisia Pop, Leona Biroși Denisa Chirilă

– Locul 3: trio cadete open pom-pom – Giulia Câmpean, Teodora Pop-Moldovan și Iulia Blaga

– Locul 3: duo cadete pom-pom – Fruzsina Lorincz și SaraHunyadi

– Locul 3: solo cadete pom-pom – Lola Moyer

– Locul 4: duo cadete open pom-pom – Iana Sabou și IvetteLuka

– Locul 4: solo cadete pom-pom – Giulia Pop

– Locul 4: trio cadete pom-pom – Ilinca Fechete, Ștefania Popa, Maia Chiba

– Locul 4: duo junioare open pom-pom – Maria Blaga și Ariana Indrieș

– Locul 4: trio senioare open pom-pom – Sara Aciu, Delia Ardelean și Rebeka Lazar.

– Locul 5: duo senioare open pom-pom – Mara Codre și Ana Gordan

– Locul 6: trio junioare – Andreea Arba, Bianca Moldoveanu, Ana Păușan