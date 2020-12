România – printre statele europene cu cele mai puține zile libere de sărbătorile legale

Ca în fiecare an, pe lângă vacanțe și zilele de sfârșit de săptămână, zilele libere sunt așteptate de toată lumea mai ales pentru că, de cele mai multe ori, aceste pot fi unite cu zilele de la sfârșit de săptămână și se pot transforma foarte ușor într-o minivacanță. Anul 2021 aduce șapte sărbători legale care vor pica în timpul săptămânii, spre bucuria tuturor, iar alte opt în weekend. În total vorbim de 15 zile libere legale. Chiar dacă e greu de crezut, România se află la coada topului între țările europene privind totalul zilelor libere într-un an. În Malta, de exemplu, sunt 36 de zile libere; Spania are 34, Bulgaria 33, Polonia 33, Germania 29, Irlanda 29, Elveția 28, Olanda 27, Belgia 22 iar, Suedia 20. Zilele libere în România, în 2021, sunt:

– 1 ianuarie, vineri – Anul Nou

– 2 ianuarie, sâmbătă – a doua zi după Anul Nou

– 24 ianuarie, duminică – Ziua Principatelor Române – (Mica Unire)

– 30 aprilie, vineri – Vinerea Mare

– 1 mai, sâmbătă – Ziua Muncii

– 2 mai, duminică – Paștele

– 3 mai, luni – a doua zi de Paște

– 1 iunie, marți – Ziua Copilului

– 20 iunie, duminică – Rusaliile

– 21 iunie, luni – a doua zi de Rusalii

– 15 august, duminică – Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria)

– 30 noiembrie, marți – Sfântul Andrei

– 1 decembrie, miercuri – Ziua Națională a României

– 25 decembrie, sâmbătă – Crăciunul

– 26 decembrie, duminică – A doua zi de Crăciun