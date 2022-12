România merită respect!

Unanimitatea nu a fost posibilă astăzi, în contextul în care un singur stat membru, Austria, a refuzat aderarea României. Această decizie rămâne fundamentată pe alegații bazate pe cifre pe care România le-a probat clar ca fiind incorecte. Nu am folosit nici măcar estimări naționale, am folosit datele agenților UE, care trebuie să rămână baza atunci când luăm decizii europene.

Am recunoscut dificultățile statelor membre care se află sub presiuni migratorii și am acționat întotdeauna solidar și activ în a găsi soluții în plan european. Numai împreună putem rezolva aceste probleme. Am avut propuneri concrete pentru partenerii noștri și am lucrat intens alături de Comisia Europeană pentru a răspunde acestor preocupări. Regretăm și, sincer, nu înțelegem poziția inflexibilă arătată.