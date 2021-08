Retrocedarea Colegiului Național “Silvania” Zalău: anchetă penală împotriva a doi episcopi

Procurorii sălăjeni au început o anchetă împotriva lui István Csűry, episcopul Eparhiei Reformate Piatra Craiului (ERPC), respectiv împotriva lui Béla Kató – episcopul Eparhiei Reformate din Transilvania, în cazul revendicării clădirii fostului Colegiu Wesselényi din Zalău, în care în prezent funcționează Colegiul Național “Silvania”, potrivit portalului de ştiri de limbă maghiară Maszol.ro, preluat de MTI. Conform sursei precizate, Parchetul Zalău “a lansat din oficiu” ancheta în cadrul căreia cei doi ierarhi sunt suspectaţi de fals în acte, dare de mită şi uz de fals. István Csűry a declarat portalului precizat că procurorul “a început din greu” audierea, fiind interesat în primul rând de un document emis în anul 1911, care se află în arhiva eparhiei transilvănene. Documentul disputat este un decret al ministerului culturii al Guvernului Ungar din perioada precizată, cu privire la modul de gestionare a înregistrării şcolilor bisericeşti în cartea funciară, un document care rezolvă o problemă tehnico-juridică, demonstrând totodată că şcolile erau instituţii bisericeşti. În conformitate cu practica vremii, în cartea funciară nu biserica era indicată ca proprietar al clădirilor de şcoală, ci o unitate internă a bisericii. Documentul în cauză a fost analizat şi în cazul Colegiului Reformat Secuiesc Mikó din Sfântu Gheorghe, restituit Bisericii Reformate şi apoi naţionalizat din nou, preciază sursa citată. “Ca răspuns la întrebarea procurorului, am spus că nu deţinem exemplarul original al documentului, deoarece în 1911 încă nu existam, Eparhia Reformată Piatra Craiului fiind înfiinţată după 1920, după tratatul de la Trianon”, a explicat István Csűry, citat Maszol.ro, adăugând faptul că procurorul a fost puţin jenat de acest detaliu. Episcopul a mai precizat că întrebările puse la audiere s-au referit doar la acest cap de acuzare, celelalte nefiind abordate. István Csűry a mai subliniat faptul că procurorul a recunoscut că ancheta trebuie “desfăşurată din oficiu”, adăugând că “astfel a reieşit că ancheta este impusă din exterior”. Potrivit spuselor sale, interogatoriul parchetului “poate fi interpretat şi ca o demonstraţie de putere”, mai precizează Maszol.ro. Clădirea Colegiului Reformat Wesselényi din centrul oraşului Zalău a fost confiscată de statul comunist român de la Biserica Reformată, în cadrul naţionalizării din anul 1948. ERPC a revendicat această clădire prestigioasă în anul 2003. Comisia de restituire de la Bucureşti a respins însă retrocedarea invocând anumite lipsuri. Eparhia a contestat decizia de respingere la Curtea de Apel din Cluj-Napoca, dar a pierdut procesul în primă instanţă. În urma recursului său, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a retrimis cazul la instanţa de fond în octombrie 2019. Instituţia are o valoare simbolică pentru faptul că renumitul poet maghiar Ady Endre a studiat în perioada 1892 şi 1896 la Colegiul Reformat Wesselényi din Zalău, unde a luat şi bacalaureatul. În fosta clădire a Colegiului Reformat funcţionează Colegiului Naţional “Silvania”, considerată ca cea mai prestigioasă unitate de învăţământ din judeţul Sălaj care are şi clase de liceu cu predare în limba maghiară.

Foto: facebook Colegiul Național „Silvania” Zalău