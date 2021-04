Recompense pentru donatorii de sânge: 65 de lei și o zi liberă de la serviciu

Sub sloganul “Donează sânge, fii erou!” la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Sălaj se derulează în această perioadă o campanie de donare de sânge. După cum a explicat directorul instituției, medicul Cristina Ilieș, campania are loc la nivel național și prin aceasta se dorește alăturarea unui număr cât mai are de donatori, la nivel național fiind foarte mare nevoie de sânge. În municipiul Zalău, campania se desfășoară la CTS situat pe strada Simion Bărnuțiu nr. 91, de luni până vineri în intervalul orar 7:30-14.

Criterii pentru donare

Pentru a lua legătura cu reprezentanții centrului sau pentru mai multe informații, persoanele interesate pot apela la numărul de telefon 0360 401 773. Potrivit reprezenatantului CTS Sălaj, pentru a putea dona sânge donatorul, respectiv donatorii trebuie să îndeplinească câteva criterii, respectiv: să aibă vârsta cuprinsă între 18-60 ani; greutatea să fie cuprinsă între 55 și 100 de kilograme în cazul femeilor, respectiv între 60 și 110 kilograme în cazul bărbaților; pulsul donatorului să fie 60-100 bătăi pe minut; să nu sufere de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.); să nu aibă alergii severe, cele sezoniere, respectiv minore, nefiind un criteriu de excludere; să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele șase luni, respectiv operații minore în ultimele trei luni sau intervenții stomatologice mici în ultimele șapte zile; să nu fie sub tratament medicamentos, excepție fiind anticoncepționalele și suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele (de exemplu vitamina C și Zinc care sunt acceptate); donatorul să nu aibă tatuaje sau percing pus în ultimele șase luni. De asemenea, donatoarele nu trebuie să se afle în perioada menstruală sau cu câteva zile înainte sau după, iar consumul de alcool este total exclus cu cel puțin 48 de ore înaintea donării.

Răsplată pentru donatori

Fiecare donator va obține bonuri de masă în valoare totală de 65 de lei, o adeverință pentru o zi liberă de la locul de muncă sau de la universitate în cazul studenților și o reducere de 50 la sută pentru un abonament la mijloacele de transport în comun pentru o perioadă de o lună. “De asemenea, echipa noastră vă va întâmpina cu multe bunătăți și premii, iar pentru a vă bucura de întreaga experiență de donare, vă invităm să instalați aplicația BlooDoChallenge (disponibilă pe App Store și pe Google Play) pentru a beneficia de multe oferte speciale din partea partenerilor noștri. Împreună suntem eroi!”, a transmis medicul Cristina Ilieș – directorul CTS Sălaj.