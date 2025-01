Răzvan Ciule, zălăuanul în scaunul cu rotile care ajută copii bolnavi de cancer

Răzvan este un tânăr pe care l-am cunoscut cu ani în urmă, un Om care m-a impresionat prin bunătate, inteligență, cunoștințe și prin dorința de a-și ajuta aproapele, de a le oferi sprijin celor aflați cu adevărat în suferință. Îmi amintesc perfect.

L-am întâlnit pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău, acolo unde venise ca invitat pentru a vorbi într-un spectacol de caritate. Ne-am împrietenit, m-a copleșit cu bunătatea lui, cu vorba blândă, cu gândurile frumoase. An de an mă sună de ziua mea, de ziua copiilor mei, ajută, se implică, mereu are pregătită o vorbă caldă pentru cei aflați în suferință. În pofida deficienței fizice pe care o are încă de la naștere, Răzvan este un om fericit și se consideră un om bogat. Care este bogăția lui? Credința în Dumnezeu, familia, prietenii lui și zâmbetul copiilor pe care îi poate ajuta. Zălăuanul este absolvent de Teologie, a început și studiile masterale, iar faptul că este țintuit într-un scaun cu rotile nu l-a împiedicat să se angajeze, să muncească în proiecte care îi sunt dragi. Cu ani în urmă, zălăuanul a realizat și un ghid turistic al județului Sălaj, un proiect inițiat de fostul prefect și subprefect Virgil Țurcaș. A conceptu zeci de pagini de internet pentru diferite persoane juridice, studiază, aplică, analizează, învață zi de zi, comunică, este implicat mereu în tot felul de activități.

Fericirea lui Răzvan

L-am întrebat ce înseamnă pentru el fericirea și bogăția. „Din punct de vedere material, condiția mea este una normală, iar fericirea mea stă în fiecare copil sau bolnav căruia reușesc să-i aduc, și pentru o clipă, zâmbetul pe buze, să-i alint suferința cu vorba, cu un gând bun. Este important să avem pe cineva aproape în momentele grele. Toate acestea mă fac pe mine fericit și consider că sunt un om fericit, împlinit și bogat”, mi-a spus Răzvan la întâlnirea noastră recentă, un moment emoționant găzduit de clinica stomatologică din Zalău, unitate coordonată de sălăjeanul Alin Buză, unde a fost invitat să le vorbească medicilor și asistentelor. Vă invit să-l descoperiți pe Răzvan, îl găsiți inclusiv pe facebook. Este Răzvan Ciule și este un Om de poveste.