Protest la Finanțe

Mulți dintre angajații din finanțele sălăjene au protestat astăzi spontan, în mod pașnic, nemulțumiți de noul proiect privind Legea salarizării. Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii din țară solicită majorarea cu 50 la sută a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din MF și instituțiile subordonate, care nu au un astfel de statut. Sindicaliștii se declară revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare, de 4.100 de lei, și cer raportarea obligatorie a valorii de referință la salariul minim brut pe economie, și un mecanism transparent și automat de indexare.

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